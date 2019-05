Donald Trump globoko v rdečih številkah

Časopis New York Times je danes objavil del davčnih napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki kažejo, da je med letoma 1985 in 1994 povečal izgubo za milijardo dolarjev, s čimer se je najmanj za osem let izognil plačilu davkov. Leta 1985 je bil v minusu za 46 milijonov dolarjev, leta 1994 pa že za 1,17 milijarde.

New York Times do podatkov ni prišel prek zvezne davkarije, ampak vira, ki ima te podatke. Najverjetneje gre za računovodje. Trump je edini predsedniški kandidat ZDA od 70. let prejšnjega stoletja, ki ni javno objavil svojih davčnih napovedi. Te skriva še danes. Finančni minister ZDA Steven Mnuchin je še v ponedeljek zavrnil kongresni nalog za predajo Trumpovih davčnih napovedi od leta 2013 do leta 2018, spor pa se bo nadaljeval na sodiščih.

Na vrhu slave in globoko v finančnem breznu

Newyorški časopis je objavil stare podatke o Trumpovi davčni napovedi iz časov, ko je bil še razvpit newyorški bogataš na vrhu svoje slave, obenem pa tudi globoko v finančnem breznu. Demokrate zdaj še bolj zanima, kako se je iz tega brezna potegnil na površje. Nekateri sumijo na ruski denar. New York Times sklepa, da je Trump res izjemen poslovnež, saj mu je v desetih letih uspelo ustvariti največjo izgubo med vsemi ameriškimi davkoplačevalci.

Foto: Getty Images

Podoba, ki jo kaže prispevek v New York Timesu, je v popolnem nasprotju s tisto, ki jo je slikal Trump pred volitvami in jo še vedno. Ko je leta 1987 izšla njegova knjiga Umetnost posla, v kateri deli poslovne nasvete, mu je iz milijonov dolarjev, ki jih je dobil od očeta, uspelo ustvariti več deset milijonov izgube. Vendar pa se je tudi takrat obnašal tako, kot se danes. Ničesar ni priznal, ampak je s pomočjo medijev in znanih prijateljev ustvaril javno podobo uspešnega bogataša z velikimi apetiti.

Kupoval delnice in jih prodajal, ko je cena narasla

Finančnemu kolapsu se je med letoma 1986 in 1989 izognil z vstopom na delniški trg. S sposojenim denarjem je kupoval delnice določenega podjetja in javno razglašal, da ima dovolj denarja, da ga prevzame v celoti. Ko je cena delnice narasla, ker so mu drugi vlagatelji verjeli, je Trump delnice prodal, poplačal dolg in pospravil dobiček. V treh letih je na ta način zaslužil več kot 67 milijonov dolarjev.

Prijavil 53 milijonov evrov dobička od obresti, a ni znano, od kod

Vendar pa veselje ni trajalo dolgo, saj so se v New Yorku takrat že zavedli, da mu ne gre zaupati, in naivnežev, ki bi šli na tanek led, je bilo vse manj. New York Times je v dokumentih odkril skrivnost, ki je ne zna pojasniti. Leta 1989 je Trump prijavil skoraj 53 milijonov dolarjev dobička od obresti, ni pa jasno, iz katerih virov, saj takrat ni imel v lasti ničesar, kar bi mu navrglo takšno vsoto. Vse njegove poslovne operacije so bile namreč globoko v rdečih številkah.

Trump poročanja New York Timesa v torek zvečer ni takoj komentiral.