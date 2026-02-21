Ameriški predsednik Donald Trump je v petek podpisal izvršni ukaz, s katerim je uvedel 10-odstotne carine na večino uvoza v ZDA, potem ko je vrhovno sodišče razveljavilo tako imenovane vzajemne carine, ki jih je Trump naznanil aprila lani. Nove carine bodo začele veljati v torek.

Sodišče je razveljavilo carine, ki jih je Trump uvedel na podlagi zakona o izrednih gospodarskih pooblastilih, pri čemer je ugotovilo, da tega ne bi smel storiti brez kongresa. Carine, ki jih je uvedel v petek, pa omogoča drug zakon, vendar lahko veljajo le do 150 dni, poroča televizija CBS.

Iz novih 10-odstotnih dajatev je izvzeto določeno uvoženo blago, vključno z nekaterimi uvoženimi živili, kritičnimi minerali, elektroniko in avtomobili. Blago iz Kanade in Mehike, ki je zajeto v trgovinskem sporazumu iz leta 2018, prav tako ni obdavčeno.

"V veliko čast mi je, da sem pravkar v Ovalni pisarni podpisal globalno 10-odstotno carino za vse države, ki bo začela veljati skoraj takoj," je predsednik naznanil na omrežju Truth Social.

Petkove carine so bile uvedene na podlagi 122. člena zakona o trgovini iz leta 1974. Ta pravna določba predsedniku omogoča, da za 150 dni uvede dajatve v višini do 15 odstotkov, da se spopade z velikimi in resnimi težavami v plačilni bilanci, poroča CBS.

Bo vlada vrnila doslej pobrane nezakonite carine?

Po petkovi sodni odločitvi še ni jasno, kaj vse bo Trump ukrenil glede carin v prihodnje, niti kako ali sploh bo njegova vlada vrnila doslej pobrane nezakonite carine. Države so s Trumpom sklepale trgovinske dogovore, da se izognejo sedaj razveljavljenim carinam, in ni jasno, kaj bo s temi pogodbami. "Nekatere veljajo. Mnoge veljajo. Nekatere ne bodo veljale in bodo nadomeščene z drugimi carinami," je na novinarski konferenci v petek dejal Trump.

Uradu ameriškega trgovinskega predstavnika Jamiesona Greerja je v petek tudi naročil, naj začne preiskave "nekaterih nerazumnih in diskriminatornih" dejanj, politik in praks, ki obremenjujejo ali omejujejo trgovino ZDA v skladu s 301. členom drugega trgovinskega zakona, je sporočila Bela hiša. Ta zakon vladi omogoča uvedbo carin in drugih ukrepov za odpravo nepoštenih trgovinskih praks.

Greer je v izjavi v petek zvečer dejal, da pričakuje, da bodo preiskave zajele večino glavnih trgovinskih partnerjev, poroča CBS. Dejal je, da bodo potekale po pospešenem časovnem načrtu in da lahko privedejo do uvedbe carin.