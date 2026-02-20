Vrhovno sodišče ZDA je danes v nestrpno pričakovani odločitvi razveljavilo večji del carin, ki jih je v tem mandatu uvedel predsednik Donald Trump. Sodišče je sklenilo, da zakon o izrednih mednarodnih gospodarskih pooblastilih, na katerega se je Trump skliceval pri uvedbi carin, predsednika ne pooblašča za enostranske ukrepe mimo kongresa.

Današnja odločitev sodišča se nanaša na visoke dodatne carine, ki jih je Trump enostransko uvedel na podlagi zakona o izrednih pooblastilih, predvsem na njegove t. i. vzajemne carine, ki jih je naznanil aprila lani in potem v nadaljevanju na podlagi dogovarjanja z zunanjetrgovinskimi partnericami prilagajal.

Republikanski predsednik je v pričakovanju odločitve pritiskal na sodišče in trdil, da bi bila razveljavitev carin katastrofa, ker bi morala vlada uvoznikom vrniti milijarde dolarjev, zbranih s carinami, poroča televizija ABC.