Trump najprej potrdil nove sankcije proti Rusiji, nato jih je zavrnil

Nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley je v Varnostnem svetu ZN zelo ostra do početja Rusije po svetu, predvsem v Siriji, kjer Moskva podpira režim Bašarja al Asada in že leta onemogoča ves trud mednarodne skupnosti za resen poskus zaustavitve državljanske vojne.

Donald Trump vodi kaotično politiko do Rusije in je želel najprej odpraviti sankcije, kar mu je preprečil kongres, nato je poslal orožje Ukrajini, ruskega predsednika Vladimirja Putina pa je prvič kritično omenil šele pred kratkim po domnevnem napadu s kemičnim orožjem v sirski Dumi.

Trumpa so morali sodelavci prepričevati, da izžene ruske diplomate zaradi zastrupitve dvojnega agenta v Veliki Britaniji, nato pa se je znesel nad svojimi ljudmi, ko je ugotovil, da so jih ZDA izgnale največ od vseh držav.

Nekdanja guvernerka Južne Karoline in zdajšnja veleposlanica pri ZN Nikki Haley Donaldu Trumpu in njegovemu gospodarskemu svetovalcu Larryju Kudlowu ni ostala dolžna. Foto: Reuters Potem je ukazal bombardiranje Sirije zaradi uporabe kemičnega orožja in Halleyjeva je na podlagi sklenjenega dogovora v vladi, ki ga je potrdil Trump, v nedeljo na televiziji napovedala nove sankcije proti Rusiji zaradi Sirije.

Politico poroča, da jo je Trump videl na televiziji in spet vzkipel ter ukazal vladi, da novih sankcij, ki jih je potrdil, ne bo. Halleyjevo je spravil v hudo zadrego in ji uničil kredibilnost v New Yorku, nato pa je njegov gospodarski svetovalec Larry Kudlow še izrazil mnenje, da je bila veleposlanica, ki sicer imenitno opravlja svoje delo, verjetno malce zmedena.

Halleyjeva jima ni ostala dolžna

Halleyjeva je takoj udarila nazaj in zagotovila, da pri takšnih stvareh ni nikoli zmedena, Kudlow se ji je nemudoma zasebno in javno opravičil.

Trumpovi zagovorniki so zdaj sprožili ugibanja, da se bo Halleyjeva skupaj s podpredsednikom ZDA Mikom Penceom podala v predsedniške volitve proti Trumpu, česar se ji doslej še ni zdelo vredno zanikati, vendar pa špekulacije ne obetajo nič dobrega za nadaljevanje njene veleposlaniške kariere. Priljubljena Trumpova dejavnost na položaju predsednika je namreč odpuščanje.