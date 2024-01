Trump mora tej ženski plačati 83 milijonov dolarjev odškodnine

E. Jean Carroll je na sodišču dejala, da se je zaradi groženj preselila v hribe severno od mesta New York, kupila psa in spi s pištolo ob postelji.

E. Jean Carroll je na sodišču dejala, da se je zaradi groženj preselila v hribe severno od mesta New York, kupila psa in spi s pištolo ob postelji. Foto: Reuters

Carroll je sprva zahtevala najmanj deset milijonov dolarjev odškodnine, njena odvetnica Roberta Kaplan pa je v sklepnem nagovoru poroti zahtevo zvišala na 24 milijonov dolarjev, ko je dejala, da je Trumpu treba poslati sporočilo, ker ne neha z žalitvami. Porota je potem presenetila vse in mu odmerila več kot trikrat višji znesek.

Donald Trump se je sojenja v petek udeležil, vendar kmalu odšel iz sodne dvorane, ko mu je Kaplanova očitala, da laže. Kasneje se je vrnil v dvorano in poslušal zagovor svoje odvetnice Aline Habba. Nato je devet porotnikov za zaprtimi vrati odločilo o odškodnini.

Sklenili so, da mora Trump plačati 7,3 milijona dolarjev odškodnine,11 milijonov dolarjev za uničenje ugleda tožnice in še 65 milijonov dolarjev kazenske odškodnine.

E. Jean Carroll je Trumpa tožila že lani zaradi spolnega napada in obrekovanja. Porota je tedaj sklenila, da jo je pred leti v trgovini na Manhattnu spolno zlorabil in poleg tega še obrekoval ter mu naložila plačilo pet milijonov dolarjev. Trump se je pritožil, a ta postopek še ni končan. Vložil je tudi tožbo proti Carroll, ki pa jo je sodišče nemudoma zavrglo.

Sodnik Lewis Kaplan je na začetku druge tožbe porotnikom razložil, da je vprašanje, ali je Trump Carroll spolno zlorabil Carroll že rešeno in o tem ne odločajo več. Po zakonu vsako Trumpovo zanikanje spolne zlorabe avtomatično predstavlja obrekovanje in porota je morala odločiti, ali je Carroll upravičena do odškodnine in če je, kako visoke.

Trump vztrajno zanika napad, Carroll pa je označil za noro. Med drugim je dejal, da ona ni njegov "tip". Vendar pa mu porota nekako ni verjela niti tega, saj je med zaslišanjem ob pogledu na fotografijo Carroll dejal, da je to njegova nekdanja soproga Marla Maples.

Trumpovi privrženci so na družbenih medijih sprožili veliko gonjo proti tožnici, ki je na sodišču dejala, da se je zaradi groženj preselila v hribe severno od mesta New York, kupila psa in spi s pištolo ob postelji.

Trump je tožbo izkoriščal za promocijo svoje predsedniške kampanje in tudi v odzivu na odločitev porote je s tem nadaljeval.

"Niti najmanj se ne strinjam z obema odločitvama in se bom pritožil na ta lov na čarovnice, ki ga vodi (predsednik ZDA Joe) Biden in je usmerjen name in na republikansko stranko. Naš pravosodni sistem je ušel izpod nadzora in se uporablja kot politično orožje. Odvzeli so vse pravice iz prvega ustavnega amandmaja. To ni Amerika," je na svojem družbenem mediju Truth Social zapisal Trump.

Trump se trenutno sooča še s štirimi kazenskimi pregoni, od tega dvema na zvezni ravni zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev 2020 in odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše.

V Georgii ga prav tako preganjajo zaradi spodnašanja izida volitev, v New Yorku pa zaradi plačila pornografski igralki za molk o spolnem razmerju pred volitvami 2016.