Trump že drugič jezno zapustil sodno dvorano

Potem ko je odvetnica Carrollove Roberta Kaplan začela s sklepnim nagovorom poroti in dejala, da si zaradi neurja sovražnosti, ki ga je sprožil, zasluži najmanj 24 milijonov dolarjev kazni, se je Trump nenadoma dvignil s stola in odšel proti vratom sodne dvorane.

Pri vratih se je obrnil in s pogledom zajel prisotne v dvorani ter odšel v družbi agentov tajne službe, ki ga kot bivšega predsednika še vedno varujejo. Sodnik Lewis Kaplan je sodni poročevalki naročil, naj zapiše, da je gospod Trump naenkrat vstal in zapustil dvorano, poroča televizija ABC.

Kaplan je pred tem Trumpovi odvetnici Alini Habbi zagrozil z zaporom, če ne bo nehala govoriti, potem ko ji je dejal, naj bo tiho.

Odvetnica: Gre za to, da ga prisilimo, da neha

Trump, čigar udeležba ni bila obvezna, je bil med postopkom vidno razburjen, še posebej ko ga je odvetnica Kaplanova obtožila, da je lažnivec, ki je na družbenih medijih spodbujal napade na njeno stranko. "Gre za to, da ga prisilimo, da neha," je dejala odvetnica.

Trump se je vrnil v dvorano, ko je Habbova razlagala poroti, da ga ne sme kaznovati, saj je tožba neutemeljena in temelji na laži. Poroti je pokazala videoposnetek, na katerem Trump govori, da je bila odločitev porote v prvi tožbi zaradi spolnega napada in obrekovanja Carrollove sramota in nadaljevanje največjega lova na čarovnice vseh časov. "Trump ne odneha, ker govori resnico," je dejala Habbova.

Porota je v prvi tožbi Trumpu odmerila pet milijonov dolarjev odškodnine, ker je ugotovila, da jo je pred leti v trgovini na Manhattnu spolno napadel in jo obrekoval, ko je ta napad zanikal.

Tokratna tožba zadeva le obrekovanje in sodnik Kaplan je poroti že na začetku razložil, da je do spolnega napada prišlo in morajo odločiti le, ali mora plačati odškodnino in v kakšnem znesku.

Carrollova je uvodoma zahtevala najmanj deset milijonov dolarjev, njena odvetnica pa je v sklepnem nagovoru zahtevano vsoto dvignila na 24 milijonov. Plačal bi naj 12 milijonov za uničenje ugleda Carrollove in 12 milijonov za vse napade, ki jih je trpela in jih še vedno.

Po sklepnih nagovorih odvetnikov obeh strani se bo devet članov porote umaknilo za zaprta vrata in odločalo o odškodnini.

Trump je že v četrtek podobno odvihral iz sodne dvorane, ko je prekršil sodnikova pravila glede pričanja. Kaplan mu je dovolil, da na vprašanja svojih odvetnikov odgovarja le z "da" ali "ne", nakar je začel z dolgo razlago, sodnik pa ga je prekinil in Trump je odšel. Izven dvorane se je novinarjem pritožil, da se je hotel le braniti, sodnik pa mu tega ni dovolil.