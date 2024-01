Nova zmaga Donalda Trumpa

Trump je pričakoval, da se bo Haleyjeva v primeru poraza v New Hampshiru poslovila od kampanje in bo lahko stranko poenotil okrog svoje kandidature.

Trump je pričakoval, da se bo Haleyjeva v primeru poraza v New Hampshiru poslovila od kampanje in bo lahko stranko poenotil okrog svoje kandidature. Foto: Reuters

Ameriške televizije so Trumpa razglasile za zmagovalca že po okrog 15 odstotkih preštetih glasov, ko je vodil pred Haleyjevo s 53 proti 45 odstotkom.

Nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley je edina resna protikandidatka Trumpu in kmalu po razglasitvi zmagovalca je v govoru pred podporniki priznala poraz, vendar kljubovalno napovedala, da ne bo odstopila od tekme. "Naslednja država na vrsti je moja ljubljena Južna Karolina," je dejala navdušenim privržencem. "New Hampshire je prva zvezna država v državi, ni pa zadnja. Ostaja nam še več deset držav," je dejala in v nadaljevanju kritizirala Trumpa, njeni privrženci pa so vzklikali, da je poraženec.

Spomnila, da sta tako Trump kot Biden že krepko v letih

Haleyjeva je dejala, da si demokrati želijo Trumpa kot republikanskega kandidata, saj je edini, ki ga lahko Joe Biden premaga na volitvah letos novembra. "Večina Američanov si ne želi novega dvoboja med Trumpom in Bidnom," je dejala 52-letnica in spomnila, da sta oba že krepko v letih. Trump je star 77 let, Biden pa 81.

Trump je pričakoval, da se bo Haleyjeva v primeru poraza v New Hampshiru poslovila od kampanje in bo lahko stranko poenotil okrog svoje kandidature. "Kdo hudiča je bila ta prevarantka, ki je šla na oder in si lastila zmago? V bistvu se je zelo slabo odrezala," je podpornikom dejal nekdanji predsednik.

Favorit za republikansko nominacijo sicer ni veliko govoril, ampak je vabil na oder različne osebnosti. Med njimi sta bila nekdanja kandidata, senator Tim Scott iz Južne Karoline ter poslovnež Vivek Ramaswamy, ki sta pozvala republikance, naj se zgrnejo za Trumpom. Trump je nato ponovil lažno trditev, da je leta 2020 zmagal na volitvah proti Bidnu, zaradi katere ga kazensko preganjajo na zvezni ravni in državni ravni v Georgii ter dodal, da bo tokrat zmagal še z večjo razliko.

Med demokrati volitve niso uradno štele

Na demokratski strani ni bilo resne tekme, volitve pa uradno niti niso štele. Demokratska stranka je želela proces strankarskih volitev letos začeti v Južni Karolini, ki v demografskem smislu bolje odraža ameriško volilno telo, a so se demokrati v New Hampshiru temu uprli. Nacionalno vodstvo stranke jim je posledično odvzelo pravico do imenovanja delegatov za nacionalno konvencijo, a so volitve vseeno potekale, četudi stranka Bidnovega imena ni uvrstila na glasovnice. Je pa potekala kampanja za vpis njegovega imena ob volitvah in Biden je po poročanju ameriških televizij zanesljivo ugnal vso konkurenco v tekmi, ki je v bistvu le kongresnik iz Minnesote Dean Phillips. Ta je Bidna označil za zelo šibkega predsednika in zatrdil, da bo vztrajal v tekmi.

Volilna karavana se sedaj seli v Južno Karolino, kjer bodo imeli demokrati strankarske volitve 3. februarja, republikanci pa šele 24. februarja.

Republikanci imajo sicer najprej v Nevadi 6. februarja strankarske volitve, dva dni kasneje pa tudi strankarska zborovanja. Delegate za konvencijo bodo razdelili na zborovanjih in ni jasno, zakaj imajo pred tem sploh volitve. Trump in Haleyjeva zaradi tega tam niti ne vodita kampanj. Republikanci v Iowi so precej bolj konservativni kot volivci New Hampshira, precej boljši rezultat Haleyjeve od pričakovanega pa je posledica tega, da so zanjo glede na vzporedne ankete volili predvsem neodvisni volivci. Republikanci Južne Karoline so spet bolj konservativni in trenutno Trump tam v anketah pred nekdanjo guvernerko države prepričljivo vodi.

Kandidati na strankarskih volitvah in zborovanjih nabirajo delegate za konvencijo, ki bo za republikance julija v Milwaukeeju, za demokrate pa avgusta v Chicagu.

Republikanci imajo skupaj 2.429 delegatov, za zmago pa jih morajo kandidati osvojiti 1.215. Televizija CNN je izračunala, da jih ima Trump z zmagama v Iowi in New Hampshiru sedaj najmanj 32, Haleyjeva pa 17.