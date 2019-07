Trump: Migranti v zbirnih centrih živijo bolje kot doma

Donald Trump se je s temi besedami prek Twitterja očitno odzval na v torek objavljeno poročilo generalnega inšpektorja ministrstva za domovinsko varnost ZDA, ki je ugotovilo, da so razmere v zbirnih centrih nečloveške.

Trumpa poročilo uslužbencev njegove lastne administracije ni prepričalo

"Številni med temi tujci sedaj živijo veliko bolje, kot so živeli tam, od koder so prišli, in v precej bolj varnih razmerah," je na Twitterju še zapisal Trump. "Če so nezakoniti imigranti nesrečni zaradi razmer v hitro zgrajenih ali preurejenih zbirnih centrih, jim povejte, da naj ne prihajajo," je dodal.

Trump je napadel tudi demokratske kongresnike in jim sporočil, da bi morali zakone in "luknje" popraviti tako, da bi omejili priseljevanje. Notranja inšpekcija v zbirnih centrih ob meji je med drugim ugotovila, da ljudje živijo v prenatrpanih prostorih, odrasli in otroci spijo kar na betonskih tleh, nimajo primerne hrane, prav tako pa so nevzdržne higienske razmere.

Upravljavec enega izmed zbirnih centrov ob meji z Mehiko, ki so jih obiskali inšpektorji, je povedal, da so razmere tempirana bomba. Inšpekcijo so opravili v začetku junija v petih zbirnih centrih in na dveh vstopnih točkah v Teksasu.

V času obiska inšpektorjev je bilo v zbirnih centrih zaprtih okoli 80000 ljudi, med katerimi so jih 3400 zadrževali več kot 72 ur, kar je zakonsko dovoljeni čas.

V zajezitev dotoka migrantov je vpeta tudi Mehika

Mehiška vlada je v sredo začela nameščati zvezne sile ob reki Suchiate na meji z Gvatemalo, s čimer želi migrantom preprečiti vstop na mehiška tla. Cilj je trajna namestitev zveznih sil ob meji z Gvatemalo.

Poleg tistih ob reki Suchiate pa zvezne sile nameščajo tudi na 61 vstopnih točkah za migrante v zvezni državi Chiapas na jugu Mehike, je povedal general Vincente Antonio Hernandz.

General je dodal, da so od maja pred organiziranim kriminalom v Mehiki "rešili 20.4000 migrantov in aretirali 30 tihotapcev ljudi. "Bili bi zelo neodgovorni, če bi jim dovolili, da gredo naprej," je še povedal in ob tem spomnil na primer salvadorskega migranta, ki je skupaj s hčerko utonil, ko je ob poskusu vstopa na ameriška tla prečkal reko Rio Grande.

Mehiški ukrepi so posledica Trumpovih groženj

Ameriški predsednik je maja zagrozil, da bo uvedel carine na vse mehiške proizvode, če država ne bo upočasnila dotoka migrantov iz Srednje Amerike, ki skušajo prečkati mehiško-ameriško mejo.

Državi sta po večdnevnih napetih pogajanjih 7. junija predstavili dogovor, v skladu s katerim je Mehika pristala, da bo več tisoč svojih gardistov poslala na meje in razširila politiko sprejemanja prosilcev za azil, o katerih prošnjah bodo odločale ZDA.

Dogovor očitno že prinaša rezultate, ki si jih je želel Trump. Po pričakovanjih bodo podatki za junij pokazali 25-odstotni padec nezakonitih vstopov prek mehiško-ameriške meje, je prejšnji teden sporočil začasni šef ameriškega ministrstva za domovinsko varnost Kevin McAleenan.

Trump se je v sredo Mehiki zahvalili in zapisal, da "na meji opravlja veliko boljše delo kot demokrati".