Trumpova tesna sodelavka se je zapletla v prerivanje s Severnokorejci

Nova tiskovna predstavnica Bele hiše Stephanie Grisham se je med današnjim zgodovinskim srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom zapletla v prerivanje s severnokorejskimi agenti, v katerem je staknila modrice. Do incidenta je prišlo, ko so se na demilitaliziranem območju med obema Korejama najprej sprli novinarji in pripadniki severnokorejske tajne službe.

Do prepira je prišlo, ko so novinarji poskušali vstopiti v Hišo svobode na južni strani demilitariziranega območja med Severno in Južno Korejo, kjer sta se po uvodnem stisku rok na meji med državama srečala ameriški predsednik Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim Džong Un.

V Hiši svobode prišlo do prerivanja med novinarji in severnokorejskimi agenti

Severnokorejski varnostni agenti so po poročanju Independenta novinarjem poskušali s fizično silo preprečiti, da bi vstopili v sobo. Prišlo je do prerivanja in potiskanja, pri katerem je sodelovala tudi Trumpova svetovalka za odnose z javnostmi Stephanie Grisham, ki se je po navedbah anonimnega vira prav tako zapletla v pretep s Severnokorejci.

Ameriški predsednik Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim Džong Un. Foto: Reuters

Grishamova, ki je pred nastopom funkcije tiskovne predstavnice Bele hiše delala kot predstavnica za odnose z javnostmi pri ameriški prvi dami Melanii Trump, se je kasneje pojavila izven stavbe, v kateri sta se srečala voditelja in novinarjem pomagala z napotki glede pokrivanja dogodka. Na funkciji tiskovne predstavnice Bele hiše je Grishamova nasledila Sarah Sanders.