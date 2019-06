Trump pozval Putina: Ne vmešavajte se v volitve

Ameriški predsednik Donald Trump je ob prihodu na pogovore z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom napovedal, da bosta z ruskim predsednikom razpravljala o trgovini, razorožitvi in protekcionizmu. Srečal se je tudi z nemško kanclerko Angelo Merkel in jo označil za svojo dobro prijateljico. "Ona je fantastična oseba, fantastična ženska in vesel sem, da je moja prijateljica," je dejal.

Trump ruskega predsednika pozval, naj se ne vmešava v ameriške volitve

Po napovedih se bosta Trump in Putin posvetila predvsem iranski krizi, potem ko se odnosi med Washingtonom in Teheranom vse bolj zaostrujejo in nevarno bližajo spopadu. Putin je prepričan, da je srečanje s Trumpom dobra priložnost za nadaljevanje dialoga po lanskem vrhu v Helsinkih, kjer sta se voditelja nazadnje sestala. To je tudi njun prvi sestanek, potem ko je Trump decembra lani odpovedal pogovore ob robu srečanja G20 v Argentini. Od takrat sta predsednika enkrat govorila po telefonu, in sicer maja letos.

Putin je prepričan, da je srečanje s Trumpom dobra priložnost za nadaljevanje dialoga po lanskem vrhu v Helsinkih, kjer sta se voditelja nazadnje sestala. Foto: Reuters

Trump je Putina pred novinarji pozval, naj se ne vmešava v ameriške predsedniške volitve, ki bodo prihodnje leto. "Ne vmešavajte se v volitve," je dejal z nasmeškom na obrazu, nato pa se je obrnil k Putinu s pripombo, ki je ni bilo mogoče slišati. "Imamo zelo dobre odnose," je dejal Trump.

Ameriški predsednik ob napovedi tematik pogovora ni omenil vprašanja treh ukrajinskih vojaških ladij, ki ji je v Kerški ožini zasegla Rusija. Kot je pojasnil, s Putinom o tem ne bosta razpravljala. V ospredju srečanja voditeljev G20 bo je tudi vprašanje, ali bosta Trump in kitajski predsednik Ši Džinping dosegla kakšen dogovor glede medsebojne trgovine.

Putin meni, da je liberalizem zastarel

Putin je sicer pred začetkom vrha v pogovoru za Financial Times med drugim izjavil, da je liberalizem zastarel. Po njegovem mnenju je ideologija, na kateri temeljijo zahodne demokracije, preživela svoj namen. Ob tem je pozdravil vzpon populizma v Evropi in ZDA ter dejal, da ideje, kot je multikulturalizem, niso več sprejemljive.

"Liberalci ne morejo nikomur ničesar narekovati, kar poskušajo početi zadnja desetletja," je dejal Putin, ki Rusijo vodi že skoraj dve desetletji. Liberalizem je po njegovem mnenju v nasprotju z interesi velike večine prebivalstva. Kritičen je bil do Merklove, ki je dovolila prihod milijona beguncev v Nemčijo, kar je označil za veliko napako.

Ideologija, na kateri temeljijo zahodne demokracije, je preživela svoj namen, meni ruski predsednik Vladimir Putin. Foto: Reuters

"Ta liberalna ideja predpostavlja, da ni treba narediti nič. Migranti lahko nekaznovano ubijajo, ropajo in posiljujejo, ker je treba njihove pravice, ki jih imajo kot migranti, zaščititi," je izjavil ruski predsednik. Putin je še dejal, da Rusija nima težav z osebami LGBT, vendar je poudaril, da nekatere zadeve za Rusijo niso sprejemljive.

"Zdaj trdijo, da imajo otroci lahko pet ali šest spolnih vlog. Naj bodo vsi srečni, s tem nimamo nikakršnih težav. Vendar to ne sme zasenčiti kulture, tradicije in tradicionalnih družinskih vrednot milijonov ljudi, ki sestavljajo jedro prebivalstva," je pojasnil Putin. Ruski predsednik je Trumpa ob tem označil za nadarjeno osebo, ki se zna povezati z volivci, na drugi strani pa je dejal, da je ameriški unilateralizem delno kriv za trgovinsko vojno med Kitajsko in ZDA ter za napetosti z Iranom.