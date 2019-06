Putin zaradi aretacije novinarja odpustil dva višja policista

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski predsednik Vladimir Putin je zaradi aretacije preiskovalnega novinarja Ivana Golunova, ki so ga obtožili preprodaje drog in nato izpustili, danes odpustil vodjo policije zahodne Moskve, generalmajorja Andreja Pučkova in vodjo moskovskega policijskega oddelka za nadzor nad prepovedanimi drogami, generalmajorja Jurija Devijatkina.

Ruski notranji minister Vladimir Kolokolcev je v torek dejal, da je prosil ruskega predsednika Vladimirja Putina, naj odstavi višja policista, potem ko so zaradi pomanjkanja dokazov ovrgli obtožbe proti novinarju Ivanu Golunovu.

Aretacija preiskovalnega novinarja sprožila var ogorčenja v ruski javnosti

Golunova aretacija v nedeljo je sprožila var ogorčenja in solidarnosti v ruski javnosti. Trije največji časniki v državi so v ponedeljek objavili naslovnico, na kateri je z velikimi črkami pisalo "Jaz sem/mi smo Ivan Golunov".

V torek so oblasti nenadoma ovrgle obtožbe proti novinarju in ga izpustile. Novinar spletnega časopisa Meduza sicer preiskuje korupcijo v vrstah moskovskih poslovnežev in politikov.

Preiskovalni novinar Ivan Golunov preiskuje korupcijo v vrstah moskovskih poslovnežev in politikov. Foto: Reuters

Na shodu pridržali več kot 500 protestnikov

V sredo je v Moskvi potekal tudi shod proti samovoljnemu ravnanju organov pregona v Moskvi, ki se ga je udeležilo več tisoč ljudi. Sprva so ga organizirali v podporo Golunovu, po njegovi izpustitvi pa so protestniki pozivali k reformi organov kazenskega pregona in pravosodnega sistema.

Na shodu, ki ga oblasti niso odobrile, so aretirali več kot 500 ljudi, tudi opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega.