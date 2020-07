Nova huda nesreča na hrvaški obali: najstnik si je zlomil hrbtenico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nesreča se je zgodila na eni izmed najbolj priljubljenih splitskih plaž. Mladoletnik je okoli 17. ure skočil na glavo v plitvini plaže in si zlomil vratno hrbtenico, je po poročanju Dalmatinskega portala povzela stran 24sata.hr.

Po skoku je ponesrečencu na pomoč priskočil mimoidoči in ga obrnil, da ni utonil, ter z njim počakal na pomoč reševalcev. Petnajstletnika so nato z reševalnim vozilom odpeljali v splitski klinični center, kjer je so ga tudi operirali.