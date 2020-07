Sin več tednov skrival truplo svoje mame

Hrvaški mediji poročajo o smrti 85-letne ženske iz kraja Jastrebarsko, katere truplo je sin več tednov skrival v hiši in sosedom govoril, da je z vnukom odšla v Zagreb. Truplo starostnice je v preteklem tednu našla njena nečakinja, ki je takoj ob vstopu v hišo zavohala strašen smrad. Sicer to ni prvi primer na Hrvaškem, da je sin zamolčal smrt svojega starša.

"Ne razumem, kako sosedi niso zavohali smrada. Da se nihče ni odzval," je za stran 24sata.hr pojasnila nečakinja umrle 85-letnice. Ta je truplo tete našla prejšnji četrtek. Šokirana nad prizorom je takoj poklicala policijo, ki je na kraju dogodka opravila preiskavo.

Pregled telesa ni pokazal znakov nasilne smrti in glede na to, da je bilo truplo že na visoki stopnji razpadanja, so ga pripeljali na zavod za sodno medicino in kriminologijo na obdukcijo zato, da bi ugotovili vzrok in točen čas smrti. Po za zdaj znanih podatkih naj bi 85-letnica umrla v začetku julija. Policija je na kraju dogodka našla tudi družinskega člana, ki so ga odpeljali na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico v Zagreb. Kot so neuradno izvedeli pri 24sata.hr, gre za sina pokojne 85-letnice.

Sosede niso videli že nekaj časa

Sosedi so za 24sata.hr sicer dejali, da sosede niso videli že nekaj časa, čeprav so se spraševali, kje je. "Sprehajala se je okoli hiše in po vrtu, vendar se ne spomnim, kdaj sem jo nazadnje videla. Vem le, da je že dolgo od tega," je povedala soseda. Kot je še dodala, je sina celo vprašala po mami, ta pa naj bi ji povedal, da si je sicer mama želela v mesto, vendar pa da je zaradi njenega zdravstvenega stanja bolje, da je te dni v hiši.

Bolj natančna je bila njena nečakinja, ki je po možganski kapi 85-letnice pred tremi leti zanjo skrbela kot oskrbovalka. "Prihajala sem k njej, jo kopala, preoblačila, ji čistila stanovanje, včasih sem ji prinesla tudi kaj za jesti. Na obisk nisem prihajala vsak dan, ker imam tudi sama družino in druge obveznosti," je dejala za stran 24sata. Kot je še povedala, 85-letnica po možganski kapi ni bila sposobna skrbeti sama zase. "Sin je vsem govoril, da jo hrani, nekaterim je celo povedal, da jo je vnuk odpeljal v Zagreb," je povedala in dodala, da ne ve, zakaj bratranec ni nikomur povedal za njeno smrt.

To ni prvič, da je nekdo skrival truplo

Sicer pa to ni prvi primer, da sin ni prijavil smrti svojega starša. Leta 2016 je hrvaško javnost šokiral primer iz Zagreba, ko je policija v Brozovoj ulici na Trešnjevci v stanovanju našla okostje 87-letne Adele Novak. Ob najdbi je bila Novakova mrtva že štiri leta, umrla pa naj bi okoli decembra 2012. Njen sin Tibor Novak je bil zaradi tega obsojen na triletno zaporno kazen, pozneje so mu kazen znižali na šest mesecev.

O smrti mame ni poročal niti 50-letni Fabijan U. iz Rijeke. Ta je ravno tako štiri leta živel z umrlo mamo zato, da bi v njenem imenu prijemal doplačilo za pomoč in nego 66 evrov mesečno. Da je njegova 70-letna mama mrtva, je pozneje razkril požar, ki se je zgodil v njunem stanovanju na ulici Tina Ujevića v Rijeki, septembra 2017. Potem ko je pristojnim uspelo ogenj pogasiti, so našli mumificirano telo 70-letnice, ki so jo pristojni do tistega trenutka obravnavali kot pogrešan primer. Policija je pozneje potrdila, da je Fabijan sam podtaknil požar, zapustil Hrvaško in odšel v Nemčijo.