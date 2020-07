Ste na Hrvaškem? Preverite, za kateri del je izdano rdeče opozorilo

Potem ko so nevihte z močnim vetrom v hrvaški Istri dopustnikom v kampih že ponoči povzročale precej preglavic, se pestro vremensko dogajanje na Hrvaškem pričakuje tudi danes. Opozorila so izdana za celotno državo. Poleg obilnih padavin, neviht in močnega vetra, ni izključena niti toča.

Hrvaški meteorološki zavod (DHMZ) je za popoldne in zvečer izdal vremenska opozorila za celotno Hrvaško. Najresnejše opozorilo, rdeči alarm, je razglašen za severni in osrednji del Hrvaške, kjer po napovedih vremenoslovcev pričakujejo obilne padavine in nevihte z močnim vetrom, ki lahko poplavijo dele države.

Za Istro in Severno Dalmacijo je zaradi obilnih padavin izdano oranžno opozorilo, ta označuje nevarno vreme, vremenoslovci dopuščajo tudi pojav toče in poplav.

Nekoliko bolje bo v Srednji in Južni Dalmaciji, na obali Kvarnerja in na zahodni obali Istre, za katere je zaradi padavin in močnega vetra razglašen rumen alarm. Veter naj bi dosegel hitrost do 75 kilometrov na uro.

Prve nevihte v Istri in Kvarnerju so napovedane že sredi dneva, nadaljevale pa se bodo tudi v prvem delu noči na soboto. Proti večeru so nevihte možne tudi v Dalmaciji, predvsem na severnem in v osrednjem delu. Ponoči bo zapihala burja, ki bo v soboto oslabela. Od nedelje bo sončno in toplejše vreme.