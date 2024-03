Tragedija na Hrvaškem: v enoletno deklico priletela goreča plastenka

Enoletna deklica se je v nedeljo okoli 14. ure hudo poškodovala v naselju Blaca. "Po do sedaj zbranih obvestilih je oseba zanetila ogenj za pripravo žara, nakar je zagorela še plastenka z vnetljivo tekočino, ki je bila postavljena v bližini žara. Oseba je gorečo plastenko z vnetljivo tekočino v paniki odvrgla na dvorišče, kjer se je igrala skupina otrok. Goreča plastenka je zadela enoletno deklico. Zajel jo je ogenj in in ji povzročil opekline po vsem telesu," je za hrvaške medije sporočila splitska policija.

Člani njene družine in drugi prisotni so takoj prihiteli k deklici in jo skušali rešiti. Valjali so jo po travi, zelo hitro pa je prispelo tudi reševalno vozilo, ki jo je odpeljalo v bolnišnico.

Slobodna Dalmacija poroča, da gre za deklico, staro leto in tri mesece. Hude opekline je zadobila po glavi in ​​obrazu, zdravniki pa se borijo za njeno življenje.

Oseba, ki je povzročila nesrečo, je v policijskih prostorih in zoper njo poteka kriminalistična preiskava, medtem ko na kraju dogodka poteka ogled.