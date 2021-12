Torino: med montažo se je prevrnil žerjav, umrli trije delavci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pod žerjavom so življenje izgubili trije delavci.

Pod žerjavom so življenje izgubili trije delavci. Foto: Twitter

V Torinu na severu Italije so danes umrli trije delavci, potem ko se je žerjav, ki so ga montirali, prevrnil na ulico in poškodoval še dve osebi, poročanje italijanskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.