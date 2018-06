Tolmači v Evropskem parlamentu napovedujejo stavko

Večina tolmačev, ki v živo tolmačijo izjave v parlamentu v 24 uradnih jezikov Evropske unije, bo po napovedih delo prekinila v torek, sredo in četrtek.

S tem se bodo odzvali na enostranske spremembe delovnega časa, ki jih je, kot trdijo, generalni sekretar parlamenta Klaus Welle konec lanskega leta sprejel brez posvetovanja z njimi.

Tolmačem bodo podaljšali dnevni delovnik za eno uro

Po navedbah sindikata SFIE, ki zastopa zaposlene v evropskih institucijah, gre za povečanje dovoljenega časa za tolmačenje s sedmih na osem ur na dan. "To je veliko preveč," je poudaril predstavnik sindikata.

Dodal je, da je tolmačenje specifično delo z veliko stresa, zato ne morejo zagotavljati kakovosti storitve v primeru osemurnega delovnika. Od tolmačev zahtevajo tudi podaljšanje dela v poznih večernih urah na šest ur na mesec, a tolmači sprejemajo podaljšanje le za štiri ure na mesec.

Sindikati tolmačev: Zahtevam sekretariata smo popustili že večkrat

Več sindikatov, med njimi sindikat Renouveau et Democratie, v sporočilu za javnost poudarja, da so tolmači od leta 2016 že večkrat popustili zahtevam sekretariata.

Med drugim so jim čas za kosilo skrajšali na 45 minut, čeprav je mednarodna norma po njihovih trditvah ura in pol. "Kaže, da nič ne zadovolji administracije parlamenta, ki zahteva vedno več in onemogoča zbližanje stališč," so zapisali v sindikatu.

Tiskovni predstavnik parlamenta je zavrnil očitke sindikatov, da se o spremembah niso posvetovali z njimi. Kot so poudarili, je bilo o delovnih pogojih tolmačev že 12 krogov pogajanj.