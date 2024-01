To je antibiotik, ki bi lahko uničil smrtonosno superbakterijo

Znanstveniki so razvili povsem nov antibiotik, ki bi lahko premagal Acinetobacter baumannii, eno od treh superbakterij, za katere velja, da predstavljajo največjo grožnjo zdravju zaradi njihove široke odpornosti proti zdravilom. Antibiotik Zosurabalpin je premagal seve pljučnice in sepse pri poskusih na miših, kar vzbuja upanje za poskuse na ljudeh, poročajo iz tujine.

Antibiotiki iz razreda karbapenem so skupina antibiotikov s širokim spektrom protibakterijskega delovanja, ki jih zdravniki običajno uporabijo, ko ni več drugega izhoda. Na fotografiji Acinetobacter baumannii, superbakterija, odporna proti karbapanemu. Foto: Shutterstock Pod mikroskopom je ta proti antibiotiku karbapanem odporna superbakterija videti nenevarna, a v resnici bakterija Acinetobacter baumannii ali CRAB (Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii) predstavlja nočno moro za bolnišnice po vsem svetu, saj zaradi nje umre približno polovica vseh bolnikov, ki se z njo okužijo.

Svetovna zdravstvena organizacija je bakterijo opredelila kot kritični patogen z najvišjo prioriteto in skupaj z dvema drugima oblikama bakterij, Pseudomonas aeruginosa in Enterobacteriaceae, najpogostejšo obliko skupine bakterij, ki so odporne proti skoraj vsem razpoložljivim antibiotikom. Žrtve so običajno hospitalizirani bolniki, ki so že zboleli za okužbo krvi oz. sepso ali pljučnico.

Porast pojavnosti superbakterij predstavlja resno grožnjo zdravju. Te bakterije so lahko odporne proti najmočnejšim antibiotikom, ki jih uporabljajo kot zadnjo možnost zdravljenja. Foto: Shutterstock "CRAB je pomemben povzročitelj okužb v bolnišnicah, predvsem pri ljudeh, ki so na ventilatorjih," je povedal Andrew Edwards z Imperial College London, ki sicer ni bil vključen v raziskavo. "Čeprav ni agresiven patogen, je odporen proti več različnim antibiotikom, zaradi česar ga zelo težko zdravimo," poroča Guardian.

Novo upanje po petdesetih letih

Okužbe, odporne proti antibiotikom, predstavljajo posebno nevarnost za zdravje ljudi, še predvsem tiste, ki jih povzroča velika skupina bakterij, znanih kot Gram-negativne bakterije, zaščitene z zunanjo ovojnico, ki vsebuje snov lipopolisaharid (LPS). "LPS omogoča bakterijam, da preživijo v težkih okoljih, prav tako pa jim omogoča, da se izognejo napadom našega imunskega sistema," je pojasnil Michael Lobritz, vodja oddelka za nalezljive bolezni pri Roche Pharma Research and Early Development v Baslu v Švici, kjer so razvili novo zdravilo.

Lobritz je še dejal, da v več kot 50 letih niso odobrili nobenega novega antibiotika za gramnegativne bakterije, zdaj pa so znanstveniki v Švici prvič našli nekaj, kar bi lahko delovalo. Foto: Shutterstock

V Rochu so pred tem ugotovili, da Zosurabalpin lahko blokira rast Acinetobacter baumannii, vendar ni bilo jasno, kako deluje in ali bi bil učinkovit pri živalih, povezanih s to okužbo. S serijo poskusov, objavljenih v reviji Nature, so profesor Daniel Kahne z univerze Harvard v Cambridgeu v Združenih državah Amerike in njegovi sodelavci dokazali, da je zdravilo preprečilo, da bi se LPS prenesel na zunanjo membrano bakterije in jo tako ubil. Ugotovili so tudi, da je Zosurabalpin znatno zmanjšal raven bakterij pri miših s pljučnico, ki jo je povzročil CRAB, in preprečil smrt tistih s sepso.

"To je prvič, da smo našli nekaj, kar deluje na ta način, edinstveno v svoji kemični sestavi in ​​mehanizmu delovanja," je dejal Lobritz in poudaril, da bi odkritje lahko odprlo vrata tudi zdravljenju drugih okužb.

Edwards je ob tem dejal, da druga vrsta antibiotika, ki se razvija, znana kot murepavadin, podobno cilja na transport LPS, čeprav z drugačnim mehanizmom. "Izkazalo se je, da deluje proti bakteriji, imenovani Pseudomonas aeruginosa, kar nakazuje, da bi bilo mogoče to delo razširiti na druge bakterije, kot sta Klebsiella in E. coli, odporne proti več antibiotikom," je povedal.

E. coli je bakterija, ki živi v črevesju ljudi in živali, razširjena pa je tudi povsod, kjer se lahko pojavi onesnaženje z iztrebki. Posledica okužb z nekaterimi zelo virulentnimi sevi E. coli so lahko nevarni zapleti, npr. hemolitično uremični sindrom (HUS), ki privede do odpovedi ledvic in slabokrvnosti, lahko tudi smrti. Foto: Shutterstock

Klebsiella pneumoniae je najpomembnejši povzročitelj bolnišničnih okužb iz rodu Klebsiella. Pri bolniku povzroča pljučnico, okužbe sečil in krvnega obtoka. Foto: Shutterstock