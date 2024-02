Teroristični napad na sodno palačo v Istanbulu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pripadnika skrajno leve Revolucionarne ljudske osvobodilne fronte (DHKP-C) sta danes napadla varnostno nadzorno točko na vhodu v sodno palačo v soseski Caglayan v Istanbulu, je sporočil turški notranji minister Ali Yerlikaya in napad označil za terorističen. Dodal je, da je policija oba napadalca ubila, šest ljudi je bilo ranjenih.

Yerlikaya je na omrežju X sporočil, da sta napadalca – moški in ženska – pripadala ekstremistični skupini DHKP-C, ki je v preteklosti že izvajala napade po Turčiji. Med drugim je bil prav v pisarni sodišča v Caglayanu leta 2015 ubit državni tožilec, ki ga je skupina pred tem vzela za talca, poročajo tuje tiskovne agencije.

Foto: Reuters

Po besedah notranjega ministra se je napad zgodil pred poldnevom po lokalnem oziroma malo pred 10. uro po srednjeevropskem času. "Teroristi, ki so poskušali napasti, so bili nevtralizirani, šest ljudi, med njimi trije policisti in trije državljani, pa je bilo ranjenih," je še sporočil Yerlikaya.

Foto: Reuters

Ob tem se je policistom zahvalil za njihovo delo, ranjencem pa je zaželel hitro okrevanje, na svoji spletni strani poroča turška tiskovna agencija Anadolu.

Foto: Reuters