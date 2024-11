Telekom Slovenije in Xiaomi sta tudi letos z donacijo v višini pet tisoč evrov podprla Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan. Donacijo bo društvo OnkoMan namenilo izvedbi aktivnosti za ozaveščanje o pomenu preventive in zgodnjega odkrivanja raka pri moških. Donacijo sta Mateju Pečovniku, predsedniku društva, predala Goran Mudrovčić, generalni direktor Xiaomija za Slovenijo in Hrvaško, in Bojan Šturm, direktor prodaje za množični trg v Telekomu Slovenije.

Društvo OnkoMan svoje aktivnosti namenja predvsem ozaveščanju o pomenu zdravega načina življenja, preventive in samoopazovanja za pravočasno odkrivanje raka pri moških. V društvu zato k rednemu samopregledovanju spodbujajo tako moške kot fante vse od trenutka, ko jim zrastejo prvi brki. Prav tako moške pozivajo, naj se odzovejo povabilu na presejalni program Svit, ki je v Sloveniji na voljo brezplačno.

Onkoman: Pri raku sta preventiva in zgodnje odkrivanje ključna!

"Vsako leto znova smo veseli, da Telekom Slovenije in Xiaomi v nas vidita društvo, ki ga je z donacijo vredno podpreti. V društvu se resnično trudimo, da bi vse moške v Sloveniji izobrazili o pomembnosti skrbi za zdravje. Naše kampanje so drugačne, saj takšne morajo biti, in sredstva nam pomagajo, da dosežemo tiste, ki jih s kampanjami želimo doseči. Vsak evro je namenjen razvoju društva in produktov, ki so namenjeni zgodnjemu odkrivanju raka, ter skrbi tistim, ki zbolijo," je ob prejemu donacije dejal Matej Pečovnik, predsednik društva OnkoMan.

Pri raku sta preventiva in zgodnje odkrivanje ključna. "Ponosni smo, da lahko Xiaomi tudi letos prispeva k poslanstvu društva OnkoMan, ki opravlja izjemno delo pri ozaveščanju in pomoči tistim, ki se soočajo z diagnozo," je povedal generalni direktor Xiaomija za Slovenijo in Hrvaško, Goran Mudrovčić.

Akcijska ponudba kot prispevek k ozaveščanju

Za podporo aktivnostim društva OnkoMan novembra Telekom Slovenije in Xiaomi omogočata ugoden nakup dveh mobitelov v posebni akcijski ponudbi Modri Fon novembra. To sta mobitela Redmi 13C 5G in Xiaomi 14T, ki sta na voljo po še posebej ugodni akcijski ponudbi.

Z nakupom se tako tudi kupci pridružujejo ozaveščanju. "Novembra z različnimi aktivnostmi ter z akcijsko ponudbo dveh mobitelov Xiaomi tudi mi prispevamo k ozaveščanju o pomenu preventive in zgodnjega odkrivanja raka pri moških," je poudaril Bojan Šturm, direktor prodaje za množični trg v Telekomu Slovenije.