Tajani: Razmišljamo o podaljšanju nadzora na meji s Slovenijo

Italija razmišlja o podaljšanju nadzora na meji s Slovenijo, je danes v Gorici dejal italijanski zunanji minister Antonio Tajani. "Razmišljamo, da bi zaprosili za podaljšanje nadzora na meji zaradi napetega vzdušja, ki vlada na Bližnjem vzhodu, in seveda ne zaradi odnosov s Slovenijo in Hrvaško, ki so odlični," je dejal, poroča Primorski dnevnik.