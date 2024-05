"Poteze Italije in ministra Tajanija glede schengna so izrazito politično motivirane, namenjene predvsem notranji javnosti v Italiji pred evropskimi volitvami, in jih kot take zavračam," je po tem, ko je italijansko zunanje ministrstvo Slovenijo zaprosilo za suspenz schengenskega sporazuma, povedal slovenski evropski poslanec Matjaž Nemec.

Italijansko ministrstvo za zunanje zadeve je pred dnevi Slovenijo zaprosilo za suspenz schengenskega sporazuma, in sicer zaradi nevarnosti infiltracije teroristov med begunce, ki prihajajo z Bližnjega vzhoda in potujejo skozi Slovenijo. Kot so pojasnili, gre za podaljšanje nadzora, ki ga je Italija uvedla po napadu Hamasa na jug Izraela.

Podpredsednik vlade in zunanji minister Antonio Tajani je to sporočil med govorom na kongresu SVP v Meranu, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Nemec: Iz izjav ni jasno, kaj naj bi ta prekinitev pomenila

Na sporočilo italijanskega zunanjega ministrstva se je ostro odzval slovenski evropski poslanec Matjaž Nemec, ki je dejal, da so poteze Italije in Tajanija izrazito politično motivirane, namenjene predvsem notranji javnosti v Italiji pred evropskimi volitvami, in dodal, da jih zavrača.

Dodal je, da Italija nadzore na notranji meji že izvaja, iz nedavnih izjav pa po njegovem ni jasno, kaj naj bi ta prekinitev schengenskega sporazuma dejansko pomenila v praksi.

"Evropski parlament je pred iztekom mandata potrdil tako celovito reformo azilnega in migracijskega sistema kot tudi reformo schengenskih pravil, v okviru katerih je treba iskati odgovore na vse izzive. Italija se je očitno odločila za izvoz odgovornosti pri upravljanju migracijske politike v Albanijo ter grožnjo Sloveniji, kar je v nasprotju z dobrimi sosedskimi odnosi in iskrenim sodelovanjem znotraj EU. Poteze Tajanija so predstava za javnost. Ob tem pozivam Slovenijo, naj nadzorov s Hrvaško ne podaljšuje," je bil jasen Matjaž Nemec.