Strožji ukrepi na Balkanu: vedno več držav uvaja policijsko uro

Srbija je prejšnji teden v upanju na zajezitev širjenja novega koronavirusa še bolj zaostrila ukrepe o omejitvi gibanja, med katerimi je tudi uvedba strožje policijske ure. Čez teden ta velja med 17. in 5. uro zjutraj, ob koncih tedna pa od sobote od 13. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj.

Obenem je prepovedano zbiranje več kot dveh oseb na javnih krajih, lastniki psov pa lahko svoje ljubljenčke sprehajajo le še med 23. uro zvečer in eno uro zjutraj, pa še to le sto metrov od doma.

V Srbiji je po zadnjih podatkih okuženih več kot dva tisoč ljudi, 1.197 ljudi je hospitaliziranih, od tega je 101 na respiratorju. Koronavirus je v Srbiji doslej zahteval 58 smrtnih žrtev, 118 obolelih pa je ozdravelo.

Srbski notranji minister: Vsak, ki krši ukrep, bo kaznovan

Kljub strogi prepovedi gibanja na prostem je imela srbska policija pretekli konec tedna polne roke dela. Kot je za oddajo na televiziji Pink dejal notranji minister Nebojša Stefanović, so pretekli konec tedna med policijskim nadzorom zaznali skoraj 700 primerov kršitev. Po njegovih navedbah je bilo teh največ v Beogradu, Novem Sadu in Sremski Mitrovici, najmanj pa v Prijepolju, Jagodini, Vranju in Samborju.

Policija je med nadzorom večinoma ugotovila, da gre za prekrške, nekatere kršitelje je tudi kazensko ovadila. Kot je dejal Stefanović, se položaj pri spoštovanju ukrepov izboljšuje, a je hkrati poudaril, da policija nadzoruje prav vsakega državljana, ki je v samoizolaciji.

Po navedbah notranjega ministra Stefanovića je s koronavirusom okuženih tudi 42 policistov. Stefanović meni, da so se okužili zaradi narave dela in vsakodnevnega stika z državljani. Zagotovil je, da imajo za zdaj na voljo dovolj policistov, ki bodo skrbeli za vsakdanji nadzor. Foto: Reuters "Vsak, ki krši ukrep samoizolacije, bo kaznovan," je povedal srbski notranji minister. Obenem je poudaril, da si lahko za kršenje policijske ure državljan prisluži tudi od dve do tri leta zaporne kazni, saj gre za hudo kaznivo dejanje, s katerim je neposredno ogroženo življenje drugih ljudi.

Kot primera dobre prakse upoštevanja vladnih odlokov in spopadanja s krizo koronavirusa je srbski predsednik Aleksander Vučić v preteklih dneh izpostavil Slovenijo in Avstrijo. Naša država si je v Srbiji prislužila pohvalo zaradi discipliniranosti državljanov, ki so že pred sprejetjem ukrepa o omejitvi gibanja upoštevali priporočila o socialni distanci, ter zavedanja, da je samoizolacija eden ključnih dejavnikov, s katerim lahko širjenje virusa najhitreje zajezimo.

Zgledu Srbov sledi tudi Severna Makedonija

V Makedoniji so po zadnjih podatkih potrdili 570 primerov okužb z novim koronavirusom. 23 ljudi je za posledicami bolezni covid-19 umrlo, 30 jih je ozdravelo.

Policijsko uro za vso Severno Makedonijo bo z jutrišnjim dnem podaljšala tudi tamkajšnja vlada. Čez teden bo policijska ura zdaj veljala od 16. ure (ne več od 21. ure, kot je to veljalo do zdaj) do 5. ure zjutraj. Osebam, starejšim od 67 let, bo dovoljen izhod med 10. in 12. uro dopoldne, mlajšim od 18 let pa od 13. od 15. ure popoldne.

Med koncem tedna bo enaka policijska ura veljala za vse državljane, in sicer od 16. do 5. ure zjutraj. Podobno kot Srbom bo tudi Makedoncem prepovedano zbiranje več kot dveh oseb na javnih krajih, izjema so le otroci, mlajši od 14 let, ki se bodo na prostem lahko gibali v spremstvu staršev.

Makedonske oblasti so se odločile podaljšati policijsko uro. Ulice v prestolnici Skopje so te dni prazne.

V zadnjih 24 urah so pristojni v Makedoniji zaznali 41 kršitev policijske ure, od tega je bilo 22 ljudi pridržanih. Na pomoč pri delu policije, ki te dni nadzoruje makedonske ulice, pa je priskočila tudi Slovenija, ki je Severni Makedoniji v preteklem tednu podarila zaščitno opremo v vrednosti 110 tisoč evrov. Ta zajema sto tisoč zaščitnih mask in sto tisoč zaščitnih rokavic.

Kot je ob prejemu donacije dejal makedonski notranji minister Nakje Čulev, je slovenska pomoč prišla v ključnem trenutku. Kot je še zagotovil Čulev, bo donacija romala v roke policistov, ki so vsakodnevno izpostavljeni tveganjem okužbe.

V Republiki Srbski uvedli kazni za širjenje dezinformacij o epidemiji koronavirusa

V BiH je po zadnjih podatkih okuženih več kot 760 ljudi s koronavirusom, 30 ljudi je zaradi bolezni covid-19 umrlo.

V BiH, kjer velja prepoved gibanja na prostem od 20. ure do 5. ure zjutraj, je policija na območju kantona Sarajevo v zadnjem dnevu izrekla 20 kazni zaradi neupoštevanja policijske ure, še 20 kazni pa so si prislužili državljani, ki niso upoštevali pravila o socialni distanci.

Tudi v Sarajevu je javno življenje povsem zamrlo.

Na območju Republike Srbske pa je policija v zadnjem dnevu kaznovala 53 kršiteljev. V srbski entiteti so danes v okviru izrednih razmer uvedli od 500 do 5.000 evrov kazni za fizične in pravne osebe, za katere bo policija presodila, da širijo lažne vesti in dezinformacije, s katerimi "povzročajo paniko ter rušijo javni red in mir".

Predsednica entitete Željka Cvijanović, ki ima po samorazpustitvi parlamenta pred desetimi dnevi neomejene pristojnosti, je uveljavila odlok. Kot primere kršitev je navedla "navajanje netočnih informacij o številu mrtvih in oseb na ventilatorjih, o razmerah v zdravstvu, institucijah in družbi". Opozicijski politiki v Banjaluki jo obtožujejo, da želi s tem utišati vsakršno kritiko in nadzirati medije, piše STA.