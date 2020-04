Hvalospev Srbije Sloveniji #video

"Trije so glavni razlogi, da se Slovenija za zdaj tako dobro brani pred epidemijo, če upoštevamo, da je Slovenija država, ki meji na Italijo, in da je veliko primerov prišlo iz Italije. Prvi razlog je, da so Slovenci zelo disciplinirani, saj so socialno distanco upoštevali že takrat, ko to še ni bilo uzakonjeno, drugi je, da sledijo modelu Južne Koreje, saj testirajo okoli tisoč ljudi na dan, tretji razlog pa je samoizolacija."

Srbija je včeraj zaostrila ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ob koncih tedna, ko so v državi poročali o največ kršitvah, bo od sobote od 13. ure do ponedeljka do 5. ure. veljala policijska ura. Prepovedano bo tudi zbiranje več kot dveh oseb na javnih krajih, lastniki psov pa bodo lahko svoje ljubljenčke sprehajali le še med 23. uro zvečer in eno uro zjutraj, in še to le sto metrov od doma.

Slovenija in Avstrija za zgled Vučiću

Srbski predsednik Aleksandar Vučić. Foto: STA V državi so do zdaj okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.171 ljudeh, umrlo pa jih je 31.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je dejal, da bodo v prihodnjih dveh tednih doživeli najhujši udar epidemije, vendar pa so bolnišnice dobro pripravljene.

Srbski predsednik je kot vzoren primer držav, ki v teh časih delujeta odlično, navedel Avstrijo in Slovenijo.

Trije razlogi, zakaj Sloveniji uspeva

Sloveniji pa so hvalnico peli tudi na srbski nacionalni televiziji. Kot so poročali, se Slovenija uspešno bori proti koronavirusu kljub temu, da meji na Italijo, kjer so razmere precej slabe.

Na televiziji so ob tem navedli tri razloge:

- Slovenci se vedejo zelo disciplinirano, že pred sprejetjem zakona so upoštevali priporočila o socialni distanci,

- Slovenija sledi južnokorejskemu modelu, saj testira tisoč ali več ljudi na dan. Skupaj je bilo opravljenih že blizu 30 tisoč testov,

- tretji razlog je samoizolacija: ljudje so previdni, ne gredo ven in upajo, da bo kriza z epidemijo koronavirusa hitro minila in da se bodo lahko vrnili k normalnemu ritmu življenja.

Sloveniji za zdaj kaže dobro

Ali je Slovenija res zgled države, ki se uspešno bori z novim koronavirusom, bo pokazal čas. So pa nekatere napovedi obetavne. Eno od njih pripravlja tudi Matjaž Leskovar, sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan, ki je v zadnji napovedi v četrtek prikazal, da ukrepi v Sloveniji delujejo in da se pri nas ne bo ponovil italijanski scenarij. Je pa treba opozoriti, da je ta napoved veljavna le v primeru, če se bomo še naprej držali zastavljenih ukrepov.