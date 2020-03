Severna Makedonija uradno postaja 30. članica Nata

V pismu makedonskemu premierju Oliverju Spasovskemu je nato generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg državo 20. marca uradno povabil v Nato. Ameriški State Department je v sredo sporočil, da so bili pogoji za uveljavitev pristopnega protokola izpolnjeni 19. marca, z današnjo predložitvijo ratifikacijskih listin ameriški vladi, ki je depozitar severnoatlantske pogodbe, pa bo Severna Makedonija postala 30. polnopravna članica Nata.

Veleposlaništvo Severne Makedonije je potrdilo, da bodo omenjene dokumente izročili danes. Sledil bo uradni dvig zastave nove članice na sedežu Nata v Bruslju. V Skopju bodo vstop obeležili s topovskimi salvami predvidoma ob 18. uri po lokalnem času.

Vstop Severne Makedonije v Nato dolgo oviral njen spor z Grčijo

Severna Makedonija je sodelovanje z Natom začela leta 1995, ko se je pridružila njegovemu programu Partnerstvo za mir, pogoje za vstop pa je izpolnila že leta 2008. Vendar pa je njeno članstvo tako kot tudi približevanje Evropski uniji ovirala Grčija zaradi spora o imenu države. Po sklenitvi prespanskega sporazuma z Atenami leta 2018, v skladu s katerim je država ime spremenila v Severno Makedonijo, je Grčija umaknila nasprotovanje članstvu v obeh povezavah.

Vstop Severne Makedonije v Nato je dolgo oviral njen spor z Grčijo. Foto: Reuters

Slovenija je pristopni protokol Severne Makedonije v Nato ratificirala 12. februarja lani, takoj za Grčijo, katere ratifikacija je bila del prespanskega sporazuma. Makedonski predsednik Stevo Pendarovski je v današnji videoposlanici vstop v Nato kot tudi podporo EU za začetek pristopnih pogajanj Skopja z EU izpostavil kot zgodovinska uspeha, ki "po treh desetletjih neodvisnosti končno potrjujeta varnost Severne Makedonije in zagotavljata njeno prihodnost".

Širitveni proces Severne Makedonije, ki je kandidatka za članstvo v EU od leta 2005, je bil zaradi spora z Grčijo leta zamrznjen, kljub vsakoletnim ocenam Evropske komisije, da je izpolnila vse pogoje za naslednji korak, torej začetek pristopnih pogajanj. Hud udarec je Skopju zadala lanska oktobrska rdeča luč za začetek pogajanj zaradi nasprotovanja več držav, predvsem Francije.

Na začetek pristopnih pogajanj z Unijo čakali več kot 15 let

V Severni Makedoniji so nato razpisali predčasne volitve za letošnji april, ki pa so jih zaradi epidemije novega koronavirusa že preložili. Pristojni ministri članic pa so v torek dali zeleno luč za začetek pogajanj. Glede podpore začetku pogajanj z EU je Penderovski danes izpostavil, da so na to čakali več kot 15 let.

"To je potrditev potrebnih reform, a tudi pomembnih kompromisov, ki smo jih sprejeli v duhu evropskih vrednot," je dejal. Izpostavil je, da jih čaka še veliko dela, saj morajo izvesti globoke spremembe v družbi in doseči standarde za članstvo v povezavi. "Voditelji članic so potrdili, da bi morali začeti pogajanja z EU," je dodal ter napovedal skorajšnjo medvladno konferenco. Obžaloval je še, ker zaradi epidemije novega koronavirusa teh zgodovinskih uspehov ne bodo mogli ustrezno proslaviti, poroča STA.