Ministrico razrešili, ker je uporabila prejšnje ime države

Zdaj že nekdanja makedonska ministrica Rašela Mizrahi pripada nacionalistični stranki VMRO-DPMNE, ki je bila proti preimenovanju Makedonije v Severno Makedonijo, kar je s ciljem rešitve dolgoletnega spora z Grčijo lani dosegel nekdanji makedonski premier Zoran Zaev. Slednji je na začetku januarja odstopil in s tem odprl pot predčasnim parlamentarnim volitvam 12. aprila. Do takrat bo državo vodila začasna tehnična vlada pod vodstvom prejšnjega notranjega ministra Oliverja Spasovskega.

North Macedonia’s parliament dismissed Labour Minister Rashela Mizrahi from the caretaker government on Friday night for breaching the constitution by refusing to use the country’s new official name at press conferences.



