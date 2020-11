Strokovnjaki: Prenose koronavirusa s kun je treba preprečiti

Primere novega koronavirusa, ki so povezani s farmami minkov, so do zdaj potrdili v šestih državah na svetu, so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Poleg Danske so primere mutacije virusa, ki se je z minkov prenesla na ljudi, potrdili tudi v ZDA, Italiji, Španiji, na Nizozemskem in Švedskem.

Iz Danske, ki velja za največjo proizvajalko krzna minka na svetu, so ta teden sporočili, da so pri živalih odkrili mutacijo virusa, ki se je prenesla na ljudi. S to različico virusa se je do zdaj v državi okužilo najmanj 214 ljudi. Med njimi jih je 200 iz pokrajine Severni Jutland, kjer je tudi večina od 1.100 farm te vrste kun na Danskem. Zaradi tega so že odredili zakol vseh več kot 15 milijonov minkov v državi.

Odkrili so pet različnih skupin, povezanih z minki, pri čemer glavno skrb povzroča tako imenovani grozd 5, ki naj bi oslabil sposobnost tvorjenja protiteles in s tem tudi cepiva proti bolezni covid-19. S sevom iz grozda 5 se je do zdaj okužilo 12 ljudi, pri čemer pa oboleli niso imeli hujših simptomov kot drugi okuženi.

Mutirani sev bi lahko oslabil sposobnost tvorjenja protiteles

Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so v petek sporočili, da za zdaj ni dokazov, da mutacija novega koronavirusa, povezana z minki, pomeni večjo nevarnost za ljudi. Po navedbah WHO je treba domneve, da mutirani sev oslabi sposobnost tvorjenja protiteles, zaradi česar bi bila cepiva, ki jih trenutno razvijajo znanstveniki, neučinkovita, še proučiti z ustreznimi raziskavami.

Vodja odziva na pandemije pri WHO Mike Ryan je sicer poudaril, da je treba preprečiti prenos virusa z minkov na ljudi glede na to, da lahko virus v teh živalih mutira, še posebej na farmah, kjer jih na majhnem prostoru živi zelo veliko.