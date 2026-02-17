Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Torek,
17. 2. 2026,
15.53

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
ekstremist Nemčija AfD desnica

Torek, 17. 2. 2026, 15.53

0 minut

Stranka AfD tudi v nemški Spodnji Saški opredeljena kot ekstremistična

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nemčija | Stranka je kot ekstremistična organizacija opredeljena še v štirih drugih deželah, in sicer v Brandenburgu, Saški, Saški-Anhalt in Turingiji, kar obveščevalnim agencijam omogoča preiskovanje in nadzorovanje dejavnosti stranke, navaja DPA. | Foto Guliverimage

Stranka je kot ekstremistična organizacija opredeljena še v štirih drugih deželah, in sicer v Brandenburgu, Saški, Saški-Anhalt in Turingiji, kar obveščevalnim agencijam omogoča preiskovanje in nadzorovanje dejavnosti stranke, navaja DPA.

Foto: Guliverimage

Deželni urad za varstvo ustave v nemški zvezni deželi Spodnji Saški je skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD) opredelil kot ekstremistično organizacijo. Stranka je tako opredeljena še v štirih drugih zveznih deželah, in sicer v Brandenburgu, Saški, Saški-Anhalt in Turingiji, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Stranka AfD je na lanskoletnih parlamentarnih volitvah postala največja opozicijska stranka v Nemčiji, vendar ji stalno očitajo ekstremistične težnje.

"Največja nevarnost za našo družbo izhaja iz desničarskega ekstremizma in glede na klasifikacijo AfD v Spodnji Saški jasno spada v to kategorijo," je ob novi opredelitvi stranke dejala notranja ministrica Spodnje Saške Daniela Behrens.

Pet od šestnajstih

Stranka je kot ekstremistična organizacija opredeljena še v štirih drugih deželah, in sicer v Brandenburgu, Saški, Saški-Anhalt in Turingiji, kar obveščevalnim agencijam omogoča preiskovanje in nadzorovanje dejavnosti stranke, navaja DPA.

Nemški Zvezni urad za varstvo ustave (BfV) je maja lani sporočil, da bo celotno stranko AfD uvrstil med desničarska ekstremistična gibanja. Zaradi pritožbe stranke AfD je sicer oznako začasno umaknil do razsodbe sodišča v Kölnu, na katerega se je pritožila AfD.

Sandra Navidi
Novice Resno svarilo: Za ZDA je že prepozno, Evropa se lahko še reši
Alice Weidel
Novice Smrtna serija v Nemčiji: umrl že šesti kandidat stranke AfD zapored
Maximilian Krah
Novice Poslanec AfD bi spet širil nemško ozemlje
protest proti Afd
Novice Nemška obveščevalna agencija AfD opredelila za ekstremistično organizacijo
ekstremist Nemčija AfD desnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.