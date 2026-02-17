Stranka AfD tudi v nemški Spodnji Saški opredeljena kot ekstremistična

Deželni urad za varstvo ustave v nemški zvezni deželi Spodnji Saški je skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD) opredelil kot ekstremistično organizacijo. Stranka je tako opredeljena še v štirih drugih zveznih deželah, in sicer v Brandenburgu, Saški, Saški-Anhalt in Turingiji, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Stranka AfD je na lanskoletnih parlamentarnih volitvah postala največja opozicijska stranka v Nemčiji, vendar ji stalno očitajo ekstremistične težnje.

"Največja nevarnost za našo družbo izhaja iz desničarskega ekstremizma in glede na klasifikacijo AfD v Spodnji Saški jasno spada v to kategorijo," je ob novi opredelitvi stranke dejala notranja ministrica Spodnje Saške Daniela Behrens.

Pet od šestnajstih

Stranka je kot ekstremistična organizacija opredeljena še v štirih drugih deželah, in sicer v Brandenburgu, Saški, Saški-Anhalt in Turingiji, kar obveščevalnim agencijam omogoča preiskovanje in nadzorovanje dejavnosti stranke, navaja DPA.

Nemški Zvezni urad za varstvo ustave (BfV) je maja lani sporočil, da bo celotno stranko AfD uvrstil med desničarska ekstremistična gibanja. Zaradi pritožbe stranke AfD je sicer oznako začasno umaknil do razsodbe sodišča v Kölnu, na katerega se je pritožila AfD.