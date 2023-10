Štirinajstletnik streljal v nakupovalnem središču

V streljanju v nakupovalnem središču v tajski prestolnici Bangkok sta bili danes ubiti dve osebi, najmanj pet pa je bilo ranjenih, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile tajske reševalne službe, ki so sicer sprva poročale o treh mrtvih in štirih ranjenih. Policija je medtem že prijela strelca, šlo je za 14-letnika.

Thailand's police arrested a teenage gunman suspected of killing a Chinese national and critically wounding five people in a shooting spree at a luxury Bangkok mall, the latest high-profile gun violence to rock the country in recent years https://t.co/6ayduiulQ6 pic.twitter.com/RynthqCl74 — Reuters (@Reuters) October 3, 2023

Potem ko so na začetku poročali o treh mrtvih in štirih ranjenih, so iz urgentnega centra sporočili, da je bila v strelskem napadu ubita ena oseba, še šest ljudi pa je bilo ranjenih, od tega sta dva v kritičnem stanju.

Pozneje pa je načelnik tajske policije Torsak Sukwimol sporočil, da sta v streljanju umrli dve ženski, Kitajka in Mjanmarka, še pet drugih ljudi pa je bilo ranjenih. Po navedbah iz urgentnega centra so bile vse žrtve razen ene ženskega spola.

Tajski premier Srettha Thavisin pa je povedal, da je policija že aretirala strelca. Šlo je za 14-letnika, je v objavi na družbenih omrežjih nato potrdil preiskovalni urad tajske policije.

Po navedbah načelnika je strelec "duševni bolnik iz bolnišnice Rajavithi in ne jemlje zdravil". "Rekel je, da se mu je zdelo, kot da bi mu nekdo drug govoril, koga naj ustreli," je pojasnil načelnik.

Videoposnetki, ki so kmalu po napadu zakrožili po družbenih omrežjih, so prikazovali množico ljudi, ki je bežala iz nakupovalnega središča Siam Paragon, enega od glavnih nakupovalnih središč tajske prestolnice, ki je priljubljeno tako med turisti kot domačini. Foto: Reuters

Na Tajskem ima sicer veliko ljudi v lasti orožje, strelski napadi pa so v zadnjih letih vse pogostejši.

Thai police say they have arrested a 14-year-old boy believed to be the gunman, and he is being questioned over the incident. https://t.co/dZn7Pz4qd4 — ABC News (@abcnews) October 3, 2023