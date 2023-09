Groza na Nizozemskem: oboroženi moški ubil več ljudi #video

V nizozemskem Rotterdamu so danes popoldne streli odjeknili najprej v stanovanjski hiši, nato pa še v univerzitetni bolnišnici. Ubiti sta bili najmanj dve osebi, 39-letnica in 42-letnik. Streljal je moški, odet v taktično opremo in oborožen s pištolo, šlo naj bi za 32-letnega domačina in študenta na univerzi, kjer je izvedel strelski pohod. Nizozemska policija ga je že prijela.