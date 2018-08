Število žrtev poplav v Indiji narašča

Število umrlih v naraslih vodah se je od sredine tedna več kot podvojilo, reševalci in vojska pa si medtem še naprej prizadevajo rešiti ljudi, ki so ujeti na poplavljenih območjih, tudi s helikopterji. Na tisoče ljudi še čaka na rešitev, lokalni mediji pa tudi zaradi tega navajajo še višje število umrlih. Poročajo tudi, da je voda vdrla v zatočišča, kjer so nameščeni tisti, ki so ostali brez domov.

Državo, znano po čudovitih plažah in nasadih čajevca, je, začenši z 8. avgustom, prizadelo najhujše monsunsko deževje v stoletju. Večina ljudi je umrla zaradi utopitve ali v zemeljskih plazovih. Po navedbah predstavnikov oblasti so pod vodo skoraj vsa od 14 okrožij v državi.

Narasle vode so poškodovale tudi več sto kilometrov cest in povzročile zamude v železniškem in letalskem prometu. Letališče v Kochiju, najbolj živahnem mestu v Kerali, bo ostalo zaprto do sobote.

Prizadeto državo bo popoldne obiskal tudi indijski premier Narendra Modi in si sam ogledal razsežnosti katastrofe ter reševalne operacije. Davi je dejal, da je o razmerah že govoril s prvim ministrom Kerale.

Obdobje monsunov med junijem in septembrom Indiji običajno prinese močno deževje, ki je ključnega pomena za kmetijstvo, a včasih, kot tokrat, povzroča tudi veliko uničenje.