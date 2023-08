Število smrtnih žrtev požarov na Havajih naraslo na 53

Število smrtnih žrtev požarov, ki so v torek izbruhnili na havajskem otoku Maui, je v četrtek uradno naraslo na 53. Oblasti se bojijo, da bo žrtev še več, saj ogenj še ni povsem pogašen, reševalci pa še niso dobili dostopa do nekaterih odročnih krajev.

Guverner Havajev Josh Green je v četrtek novinarjem povedal, da je zgorelo skoraj celotno zgodovinsko mesto Lahaina, katerega začetki segajo v 18. stoletje.

Povsem uničena je glavna ulica Front, ki je bila spomeniško zaščitena. Po guvernerjevih besedah je uničenih več kot tisoč objektov, požar pa v četrtek tam še ni bil niti povsem pogašen.

Požar je izbruhnil v torek in ljudje so imeli le po nekaj minut, da pobegnejo na varno. Številni so se pred ognjenimi zublji zatekli v Tihi ocean. Obalna straža ZDA je iz morja rešila 14 ljudi. Poleg hiš so goreli tudi čolni in jadrnice v marinah.

Požar se je hitro širil zaradi suše in orkana Dora, ki je bil v torek sicer daleč od Mauija, vendar je prispeval veter s hitrostjo do 126 kilometrov na uro.

Najhujša naravna nesreča v več kot 60 letih

Gre za najhujšo naravno nesrečo na Havajih od leta 1960, ko je cunami na Velikem otoku zahteval 61 življenj. Gori tudi tam, vendar pa je župan okrožja Veliki otok Mitch Roth zatrdil, da nima poročil o mrtvih, ranjenih ali uničenih hišah.

Požar na Mauiju je tudi drugi najbolj smrtonosen v ZDA po požaru Camp v Kaliforniji, ki je leta 2018 zahteval 85 življenj in razdejal mesto Paradise. Tiskovni predstavnik havajske agencije za posredovanje v izrednih razmerah Adam Weintraub je novinarjem povedal, da še vedno iščejo preživele in rešujejo ljudi.

Maui je v sredo zapustilo 11 tisoč turistov, v četrtek še najmanj 1.500, na otoku Oahu pa so zanje in evakuirane domačine v prestolnici Honolulu pripravili zavetišče v Konvencijskem centru.

Župan okrožja Maui Richard Bissen mlajši je dejal, da se preiskava vzrokov požarov v četrtek še ni začela, saj se osredotočajo na reševanje in gašenje.

Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek Maui razglasil za območje velike naravne nesreče in obljubil zvezno pomoč vsem, ki so ostali brez najbližjih ali hiš.