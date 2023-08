V požaru počitniške hiše umrlo 11 ljudi #video

V požaru počitniške hiše doma za osebe s posebnimi potrebami na vzhodu Francije je danes umrlo 11 ljudi. Požar je izbruhnil ob zori, ko so vsi spali. Gasilci so požar hitro spravili pod nadzor in rešili 17 ljudi, do ljudi na višjih nadstropij pa niso mogli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.