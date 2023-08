Na severovzhodu Sardinije izbruhnil velik požar

V okolici mesta Posada na severovzhodu Sardinije je danes izbruhnil velik požar. Z njim se trenutno bori šest gasilskih ekip ob pomoči helikopterjev in letal za gašenje. Več ljudi so medtem že evakuirali, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Delo gasilcev ovira močan veter, ki požar usmerja proti mestu Siniscola in priljubljenemu letovišču La Caletta.

Italija se to poletje spopada s številnimi požari, ki so terjali že več smrtnih žrtev. Konec julija so gasilci v Siciliji, Sardiniji, Apuliji in Kalabriji izvedli več kot 3.200 operacij. Italijanski oddelek za civilno zaščito pa ocenjuje, da je bil velik del požarov v državi podtaknjen.

The authorities are fighting what looks like a significant fire in Sardinia. @BBCNews pic.twitter.com/HW9FEXyWaz — Paul Evans (@consultantevs) August 6, 2023

Oblasti v luči tega vzpostavljajo sisteme za odvračanje od takšnega vedenja, ki vključujejo tudi rabo brezpilotnih letalnikov. Že leta 2000 pa je Italija uvedla zakonodajo, ki prepoveduje gradnjo na nedavno pogorelem zemljišču. S tem naj bi ustavili morebitne požigalce, ki bi želeli poceni kupiti zemljišče na območju pogorišča.