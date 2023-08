Zapornik na Dobu se je zabarikadiral v celico in zanetil požar

Še pred prihodom gasilcev so posredovali zaposleni, ki so požar pogasili. V dogodku na srečo nihče ni bil poškodovan.

Pravosodni policisti so obsojenca, ki je v sobi zažgal papirje in vzmetnico ter zanetil požar, evakuirali in mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Evakuirali so tudi ostale obsojence iz sosednjih sob. V dogodku je posredovala tudi enota PGD Šentrupert.

Nihče izmed vpletenih ni utrpel hujših posledic

Zapornika, ki je zanetil požar, so reševalci prepeljali v zdravstveno ustanovo. Tudi štirje policisti, ki so posredovali v dogodku so zaradi vdihovanja gostega dima in slabega počutja potrebovali zdravniško oskrbo.

Na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij po poročanju omenjenega medija dogodek obžalujejo in kot najpomembneje izpostavljajo, da so bili tako obsojenec kot vsi pravosodni policisti do sedaj že odpuščeni iz bolnišnice in niso utrpeli hujših posledic. Kot so dodali, je bila hitra odzivnost pravosodnih policistov ključna za razplet dogodka, ki se je odvil brez večjih posledic za vse udeležene.

O dogodku so obvestili tudi policijo, podana bo ovadba zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.