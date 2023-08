V torek okoli 11.30 sta do mariborskih policistov pristopila dva moška, eden izmed njiju je policistu zagrozil z uporabo strelnega orožja ter nameril vanj, zatem je tudi policist izvlekel strelno orožje. Orožje ni bilo uporabljeno, saj sta policista moškega v nadaljevanju obvladala z uporabo prisilnih sredstev. Osumljencu so orožje zasegli in ga za krajši čas pridržali, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kot so sporočili s PU Maribor, so osumljencu zasegli polavtomatsko pištolo kalibra 6,35 mm z nabojnikom in naboji. Moškega so pridržali, po izvedeni hišni preiskavi in preostalih preiskovalnih opravilih pa je bilo pridržanje odpravljeno.

Zoper moškega bodo po vseh zbranih obvestilih podali kazensko ovadbo na mariborsko tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo. Kriminalisti prav tako nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, so še zapisali na policiji.