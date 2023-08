V pariškem muzeju Louvre sprejeli pomembno odločitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V francoskem narodnem muzeju Louvre, kjer sta med drugim na ogled sloviti Mona Liza in Miloška Venera, načrtujejo nov vhod. Kot so sporočili iz muzeja, naj bi z novim vhodom razbremenili dostop do steklene piramide, ki je v osrčju muzejske stavbe.