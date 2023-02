Stavka ohromila nemška letališča #video

Na osmih nemških letališčih, tudi vozliščih Frankfurt in München, danes poteka stavka javnih uslužbencev, ki zahtevajo zvišanje plač. Po izračunih Nemške zveze letališč (ADV) bo odpovedanih skupno 2.340 letov, prizadetih je nekaj manj kot 300 tisoč potnikov. Odpovedane so tudi povezave med Frankfurtom in Münchnom ter Ljubljano.

Samo na frankfurtskem in münchenskem letališču so odpovedali več kot 1.300 letov, stavka pa poteka tudi na letališčih v mestih Bremen, Dortmund, Hamburg, Hannover, Leipzig in Stuttgart. Končala naj bi se v soboto zvečer, v tem času bo prizadet notranji in mednarodni promet, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na frankfurtskem letališču je na voznem redu ostalo le 12 od približno tisoč načrtovanih letov. "Zelo tiho je, na terminalih skorajda ni potnikov," so za AFP navedli v družbi Fraport, ki upravlja letališče.

Potnikom so svetovali pot z vlakom

Tako v Frankfurtu kot Hamburgu so potnike že v prejšnjih dneh pozvali, naj sploh ne prihajajo na letališče. Tistim, ki želijo potovati znotraj države, so predlagali vlak.

Zaradi stavke so odpovedane tudi povezave z Brnikom, in sicer oba prihoda in odhoda nemškega prevoznika Lufthansa na liniji s Frankfurtom ter prihod in odhod Lufthanse na liniji z Münchnom. "Ker je vezan na prihod letala prejšnji dan, je odpovedan tudi sobotni jutranji odhodni let Lufthanse v Frankfurt," so za STA pojasnili v upravljalcu ljubljanskega letališča Fraport Slovenija.

Stavka je posledica nesoglasij med sindikalisti ter nemškimi zveznimi in lokalnimi oblastmi pred novim krogom pogajanj o enoletni kolektivni pogodbi za javne uslužbence, napovedanim za 22. in 23. februar. Sindikata Verdi in dbb za približno 2,5 milijona javnih uslužbencev zahtevata 10,5-odstotno zvišanje plač oziroma najmanj 500 evrov višje plače.

Na tnalu tudi kolektivne pogodbe

Poleg tega potekajo tudi pogajanja o kolektivnih pogodbah za varnostno letalsko osebje, zaposleno na nacionalni ravni, in letališko osebje, zaposleno na lokalni ravni. Za varnostno osebje denimo zahtevajo zvišanje dodatkov.

Delodajalci zahteve zavračajo, stavko so v ADV označili kot "popolnoma nesprejemljivo". "Rešitve je treba poiskati za pogajalsko mizo, ne pa na račun potnikov," je za AFP dejal vodja ADV Ralph Beisel.

Sindikati odgovarjajo, da pri zahtevah ne bodo popustili, temveč so pripravljeni kvečjemu zaostriti stavkovne aktivnosti. "Pripravljenost na to je zelo velika," je za Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung dejal predsednik sindikata Verdi Frank Werneke.

Podpredsednica Verdija Christine Behle je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa izpostavila, da bi popuščanje v tej fazi za zaposlene pomenilo še eno poletje dela za prenizko plačilo.

Stavki sta na letalski promet v Nemčiji vplivali že prejšnji mesec, ko so stavkali na letališčih v Berlinu in Düsseldorfu.