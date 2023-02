Zaradi stavke na nemških letališčih odpovedanih 2.340 poletov, tudi v Slovenijo

Ob za petek napovedani stavki javnih uslužbencev na sedmih letališčih v Nemčiji, tudi na osrednjih vozliščih Frankfurt in München, bo po pričakovanjih Nemške zveze letališč (ADV) odpovedanih 2.340 domačih in mednarodnih poletov, prizadetih pa nekaj manj kot 300 tisoč potnikov. Odpovedane so tudi vse povezave med Frankfurtom in Münchnom ter Ljubljano.

Stavka se bo po napovedih sindikata Verdi v mestih Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München in Stuttgart začela v petek zjutraj, končala pa v soboto zvečer, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po izračunih ADV bo odpovedanih 2.340 domačih in mednarodnih poletov. "Dejstvo, da bo v petek posledice konflikta čutilo več kot 295 tisoč letalskih potnikov, ni razumno. Rešitve je treba poiskati za pogajalsko mizo, ne pa na hrbtih potnikov," je dogajanje komentiral izvršni direktor ADV Ralph Beisel.

Dostava pomoči v Turčijo in Sirijo zaradi stavke ne bo ovirana

Po dogovoru pa ne bodo ovirani poleti letal, namenjenih dostavi pomoči v Turčijo in Sirijo, ter poleti z visokimi udeleženci varnostne konference v Münchnu, so zatrdili organizatorji akcije.

Na letalskem vozlišču Frankfurt je bilo za petek napovedanih 1.005 prihodov in odhodov letal. Zaradi stavke bo oškodovanih 137 tisoč potnikov, je sporočil upravljavec letališča Fraport.

Upravljavec letališča v Hamburgu medtem poroča o 32 tisoč prizadetih potnikih, v Münchnu o spremembah pri 700 prihodih in odhodih, v Stuttgartu pa o negativnih posledicah za 162 poletov in 20 tisoč potnikov.

Odpovedane povezave z Brnikom

Zaradi stavke so odpovedane tudi povezave z Brnikom, in sicer oba prihoda in odhoda nemškega prevoznika Lufthansa na liniji s Frankfurtom ter prihod in odhod Lufthanse na liniji z Münchnom. "Ker je vezan na prihod letala prejšnji dan, je odpovedan tudi sobotni jutranji odhodni polet Lufthanse v Frankfurt," so za STA pojasnili v upravljavcu ljubljanskega letališča Fraport Slovenija.

Po navedbah dpa bo posebej veliko škodo na račun sindikalne akcije beležil prav največji nemški letalski prevoznik Lufthansa, ki ga je močno prizadel že sredin izpad računalniških sistemov. Iz podjetja so sporočili, da bo odpovedanih 1.200 poletov, vezanih na letališči Frankfurt in München. Končna številka bo glede na vključenost več letališč še višja.

Stavka je posledica nesoglasij med sindikati in nemškimi oblastmi

Stavka je sicer posledica nesoglasij med sindikalisti ter nemškimi zveznimi in lokalnimi oblastmi pred novim krogom pogajanj o enoletni kolektivni pogodbi za javne uslužbence, napovedanim za 22. in 23. februar. Sindikata Verdi in dbb za približno 2,5 milijona javnih uslužbencev zahtevata 10,5-odstotno zvišanje plač oz. najmanj 500 evrov višje plače.

Poleg tega tečejo tudi pogajanja o kolektivnih pogodbah za varnostno letalsko osebje, zaposleno na nacionalni ravni, in letališko osebje, zaposleno na lokalni ravni. Za varnostno osebje na primer zahtevajo zvišanje dodatkov.

"Inflacija, visoke cene energije in hrane so mnogo delavcev pahnile v stisko," je pojasnila podpredsednica Verdija Christine Behle. "Mnogi ne vedo več, s čim plačati najemnino in napolniti hladilnik. Za preživetje potrebujejo občutno več denarja," je dodala. Nemčija po njenih besedah beleži izjemno pomanjkanje letališkega osebja, ki ga je mogoče odpraviti le z bolj privlačnimi plačami.

V Nemčiji sta bili že pretekli mesec tudi stavki na letališčih v Berlinu in Düsseldorfu.