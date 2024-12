Starmer je v okviru prenovljenih zavez svoje vlade naštel šest mejnikov: Izgradnjo 1,5 milijona novih stanovanj, dvig življenjskih standardov, pri čemer vztraja pri cilju najvišje rasti med članicami skupine G7, zagotovitev varnosti z napotitvijo dodatnih 13 tisoč policistov na britanske ulice, skrajšanje čakalnih vrst v javnem zdravstvu na največ 18 tednov, zagotavljanje energetske varnosti s 95-odstotnim deležem čiste energije do leta 2030 ter izobraževanje predšolskih otrok.

"Ti mejniki so tvegani, toda njihova naloga je, da našo državo popeljejo naprej. Pot do sprememb bo dolga in težka, vendar se je bomo držali. Najprej država, nato stranka," je v nagovoru v filmskem studiu Pinewood blizu Londona dejal britanski premier iz vrst laburistov.

Foto: Reuters

Starmer, ki je položaj prevzel pred natanko petimi meseci, se je od takrat soočil z nemalo težavami in posledicami kontroverznih odločitev, kot je bila denimo ukinitev splošnega zimskega energetskega dodatka za upokojence. V javnosti so odmevali tudi spori znotraj njegove ekipe in odhod vodje njegovega kabineta Sue Gray.

Kritiki menijo, da bi lahko vlada z napovedjo zvišanja davkov in minimalne plače ter načrtom za obsežnejše zadolževanje spodkopala svojo glavno nalogo, da spodbudi rast stagnirajočega britanskega gospodarstva, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Britanski konservativci so po Starmerjevem govoru ocenili, da je njegove obljube težko jemati resno, in vlado obtožili nesposobnosti, navaja britanski BBC.

Foto: Reuters

Starmer je v zadnjih mesecih večkrat zatrdil, da mora sprejemati izredno težke odločitve zaradi predhodnih vlad pod vodstvom konservativcev, ki so po 14 letih vladanja za seboj pustili "22 milijard funtov težko črno luknjo" v javnih financah, prenatrpane zapore in ohromljen javni zdravstveni sistem. Ob tem je danes dejal, da tega ne želi imeti za izgovor, temveč pričakuje oceno javnosti glede na svojo sposobnost reševanja težav.