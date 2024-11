Britanski konservativci so za novo vodjo izvolili Kemi Badenoch, je danes sporočila stranka. Nekdanja ministrica je tekmeca Roberta Jenricka premagala s 53.806 glasovi proti 41.388, poročajo tuje tiskovne agencije. Ob razglasitev izidov strankarskih volitev je Badenoch napovedala, da je čas za prenovo stranke in priznala, da jo čaka težka naloga.

Zamenjala bo Rishija Sunaka

Poslanka iz severozahodnega Essexa bo na čelu britanske opozicije zamenjala Rishija Sunaka in si prizadevala, da bi konservativci po katastrofalnem porazu na julijskih volitvah znova prišli na oblast.

"Iskreno moramo priznati, da smo delali napake" je poudarila in dodala, da so v stranki dopustili, da so se standardi znižali. "Čas je, da se lotimo dela, čas je za prenovo," je pozvala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Nova vodja bo morala vnovič združiti razdrobljeno stranko, ki jo je julija doletel hud poraz na volitvah, na katerih je dobila le 121 poslancev, kar je najmanj v zgodovini. Foto: Reuters

Badenoch je znana kot neposredna predstavnica desnice, ki se ne boji izražanja kontroverznih stališč. Danes 44-letna poslanka torijcev in nekdanja ministrica se je v Londonu rodila staršem iz Nigerije, kjer je tudi preživela večji del svojega otroštva. V britanski parlament je bila prvič izvoljena leta 2017, pred vstopom v politiko pa je delala v IT sektorju in bančništvu.

O novem vodji stranke so prek spleta odločali člani britanskih konservativcev, končno glasovanje pa je potekalo od 15. do 31. oktobra.

Kaj čaka Badenochovo

Nova vodja bo morala vnovič združiti razdrobljeno stranko, ki jo je julija doletel hud poraz na volitvah, na katerih je dobila le 121 poslancev, kar je najmanj v zgodovini. Prav tako je nekaj podpore izgubila na račun skrajno desne populistične stranke Reform UK, ki jo vodi Nigel Farage.

Anketa YouGov, objavljena pred razglasitvijo izida strankarskih volitev, je sicer pokazala, da ima 40 odstotkov volivcev neugodno mnenje o Badenoch, vključno z 29 odstotkov volivcev konservativne stranke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.