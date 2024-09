"Strinjamo se, da se ne smemo bati iskanja novih rešitev," je na skupni novinarski konferenci izjavila Meloni in poudarila, da sta z britanskim kolegom med drugim razpravljala tudi o dogovoru med Rimom in Tirano o odprtju migrantskih centrov v Albaniji.

V skladu z dogovorom, ki so ga sklenili novembra lani, je namreč Italija v pristaniškem mestu Shengjin na severu Albanije zgradila sprejemni center za migrante, kjer bo obravnavala prošnje prosilcev za azil, rešenih na morju. Poleg tega bo vzpostavila migrantski točki, kjer bodo izvajali druge postopke.

Meloni: Vsi bodo razumeli, da je prišlo do preobrata

Kot je ocenila Meloni, bo projekt v Albaniji stekel čez nekaj tednov. "Raje bi videla, da bi se začel izvajati že prej, vendar to pobudo spremljajo oči vsega sveta in če bo potrebnih še nekaj dni, mi ni žal. Model, ki si ga je zamislila italijanska vlada, še ni bil preizkušen in če bo deloval – in mislim, da bo deloval –, bodo vsi razumeli, da je prišlo do preobrata," je poudarila.

Prav tako je dodala, da bi v boju proti tihotapcem migrantov morali okrepiti delo Interpola in Europola, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Starmer: Želim sodelovati z Meloni

Starmer je medtem izjavil, da želi z Meloni sodelovati pri obvladovanju migracij. "Že zdaj imamo namero, da si skupaj prizadevamo za boj proti tej podli trgovini z migranti," je dejal in poudaril, da je v Italiji prišlo do precejšnjega upada števila prihodov prebežnikov prek Sredozemskega morja. "Želimo razumeti, kako je do tega prišlo," je še dodal.