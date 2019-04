Šrilanška policija je poostrila varnostne ukrepe okoli mošej #foto

Šrilanška policija po velikonočnih napadih na cerkve in hotele na Šrilanki, v katerih je bilo po zadnjih podatkih ubitih 253 ljudi, svari pred morebitnimi novimi napadi na verske objekte. Kot so danes sporočili na družbenem omrežju Twitter, islamisti glede na informacije, ki jih imajo obveščevalci, pripravljajo napade na sufistične mošeje. Policija je zato poostrila varnostne ukrepe okoli mošej.

Ameriško veleposlaništvo na Šrilanki, ki se je sklicevalo na podatke lokalnih oblasti, je že v četrtek posvarilo pred novimi napadi na verske objekte. Ob tem so ljudem svetovali, naj se teh objektov med petkom in nedeljo izogibajo. Po napadih so že v četrtek na otoku zaprli vse katoliške cerkve.

Do zdaj prijeli 76 osumljencev

Šrilanko so v nedeljo pretresli napadi v več cerkvah med velikonočno mašo in v prestižnih hotelih v prestolnici Kolombo. Šrilanške oblasti so sprva navajale, da je umrlo 359 ljudi, v četrtek pa so število smrtnih žrtev zmanjšale na 253.

1 / 22 2 / 22 3 / 22 4 / 22 5 / 22 6 / 22 7 / 22 8 / 22 9 / 22 10 / 22 11 / 22 12 / 22 13 / 22 14 / 22 15 / 22 16 / 22 17 / 22 18 / 22 19 / 22 20 / 22 21 / 22 22 / 22

Do zdaj so prijeli 76 osumljencev za napad, med njimi visokega predstavnika lokalne teroristične skupine in človeka, ki je izdelal bombe. Policija je danes sporočila, da so na podlagi zaslišanj osumljencev ugotovili, da so se napadalci urili v tujini. Vodja skupine, ki je izvedla napad, naj bi umrl v napadu na enega od hotelov.