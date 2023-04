Sredi predstave zagorelo in eksplodiralo, ljudje v paniki bežali iz zabaviščnega parka

V soboto zvečer so obiskovalci zabaviščnega parka v Kaliforniji med predstavo doživeli neprijetno presenečenje. Ogromen animatronski zmaj, visok skoraj 14 metrov, je zajel požar. Priljubljena atrakcija je še eksplodirala in igralci so bili prisiljeni zbežati z odra.

Zabaviščni park je zajel velik oblak črnega dima. Med obiskovalci je zavladala panika, okoli tisoč ljudi so evakuirali.

A 45-ft animatronic dragon in a Disneyland show in California caught fire, prompting employee evacuations. Videos showed the Maleficent Dragon bursting into flames during the "Fantasmic!" show. No injuries reported. pic.twitter.com/VkahiYgLg1