Nova okvara v zabaviščnem parku: gostje znova viseli z glavo navzdol #video

Ena od naprav v zabaviščnem parku v Kanadi se je v soboto zvečer pokvarila med vožnjo, ljudje pa so na njej, z glavo obrnjeni navzdol, obtičali okoli 30 minut. Incident se je zgodil v soboto okoli 22.40, vožnja pa je bila ustavljena vse do 23.05. Obiskovalce, ki so obtičali na napravi, so uspešno rešili in jim nudili prvo pomoč.

"Dva gosta sta poročala o bolečinah v prsih in so ju oskrbeli v zdravstvenem centru parka," so zapisali v izjavi in dodali, da vožnja z napravo do preklica ne bo mogoča.

O podobnih okvarah v zabaviščnem parku so tuji mediji letos poročali že nekajkrat.