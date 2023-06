Katastrofa na vlakcu smrti, ena oseba umrla #video

An accident on a 🇸🇪 amusement park ”Gröna Lund” a rollercoaster derailed. One woman died and several injured 😮😔 pic.twitter.com/yJYh0Duffn — Tatjana Nikić 🌻🇺🇦🇹🇼🇪🇺🏳️‍🌈 (@tatjana_nikic) June 25, 2023

V upravi zabaviščnega parka so potrdili, da je ena oseba umrla pri padcu z več metrov visokega vlakca smrti. Policija je potrdila, da je bilo ob padcu ranjenih sedem otrok in odraslih, ki so jih odpeljali v bolnišnico. Trije so huje poškodovani.

Po poročanju švedske javne televizije SVT so reševalci povedali, da je na vlakcu smrti iztiril voziček, ki je nato obtičal, ljudje pa so padli iz njega. Ostali ljudje so ostali ujeti na vlakcu in so jih morali reševati. Najmanj pet so jih rešili z višine. Pri reševanju je sodeloval tudi helikopter, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prvotnih poročil, da se je odtrgal voziček, ki je nato z več ljudmi padel z velike višine, niso potrdili. V zabaviščnem parku so izrazili pretresenost ob nesreči, ki se ne bi smela zgoditi, ter izpostavili, da se osredotočajo na skrb za prizadete in svoje osebje.

Rescuers are working in the Gröna Lund Stockholm 🇸🇪



Sirens are heard throughout the city 😔



Video recorded yesterday near #GrönaLund pic.twitter.com/KMRJD32wLF — Klaudja Karabolli (@KKarabolli) June 25, 2023

Zabaviščni park so med reševalno operacijo evakuirali.

"To je nepredstavljivo," je dejala ministrica za kulturo Parisa Liljestrand za švedsko tiskovno agencijo TT. Poudarila je, da je bila pred kratkim z družino v zabaviščnem parku in da si ne more predstavljati, "kako se počutiš, ko se najlepši dan nenadoma spremeni v nočno moro".

Po navedbah upravitelja zabaviščnega parka vozički na atrakciji Jetline dosežejo hitrost do 90 kilometrov na uro na 80 metrov dolgi progi, ki v višino sega 30 metrov. V zabaviščnem parku je od leta 1988, še navaja nemška tiskovna agencija dpa.