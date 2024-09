Srbsko veleposlanico napadli v središču Madrida

"Ostro obsojam fizični napad na veleposlanico Šarac v središču Madrida. Zahtevamo popolno preiskavo in odgovornost vseh organov za ta nezaslišan incident ter nasilno dejanje nad najvišjim diplomatskim predstavnikom naše države," je za Tanjug dejal srbski zunanji minister Marko Đurić.

Mlajši moški je srbsko veleposlanico Ireno Šarac napadel v središču Madrida in ji poškodoval hrbet. Glede na njegovo govorico naj bi šlo za moškega albanskega porekla.

Po besedah prič se je veleposlanica v srbščini pogovarjala po telefonu, ko je do nje pristopil mlajši moški in jo vprašal, ali je iz Srbije. Nato jo je brcnil v hrbet in pobegnil. Več prič je napadalca poskušalo ujeti, a so bile pri tem neuspešne. Na kraj dogodka je prispela policija.

Po poročanju Tanjuga je zdravstveno stanje veleposlanice dobro.