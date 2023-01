Srbski novinar umrl po napadu krdela psov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Radosavljević je bil novinar nekdanjega Studia B in direktor programa NTV Studio B. Je eden od ustanoviteljev Produkcijske skupine Mreža, nekaj časa pa je bil tudi direktor Medija centra.

Foto: Facebook

V Srbiji je tragično umrl 62-letni srbski novinar in medijski analitik Vladan Radosavljević, ki so ga do smrti zgrizli trije psi.