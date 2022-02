Srbija: kvadratni meter stanovanja ponekod že za 230 evrov

Povpraševanje po nepremičninah, kot kaže, ne pojenja, cene pa iz meseca v mesec dosegajo nove vrhove, tako pri novih kot tudi starih gradnjah. Pa ne le pri nas, tudi v tujini. V Srbiji so po podatkih republiškega geodetskega zavoda (RGZ) v primerjavi z letom 2020 kupci lani za staro stanovanje plačali od devet do 16 odstotkov več denarja, stanovanja v novogradnjah pa so se podražila za od sedem do 11 odstotkov. Še zmeraj pa so te cene v primerjavi s Slovenijo nepredstavljivo nizke.