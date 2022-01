Oglasa za ljubljanski stanovanji, ki sta postala spletni senzaciji

Ali so v ceno 195 tisoč evrov vključene tudi hlače na spodnji fotografiji, ni znano.

Foto: Nepremičnine.net

Kletno stanovanje za 56 tisoč evrov

Pred kratkim je prava senzacija postalo tudi kletno stanovanje na Poljanah, ki se prodaja za 2.870 evrov na kvadratni meter in so ga mnogi že označili za zaporniško celico.

Foto: Nepremicnine.net

Cene lani prvič čez tri tisoč evrov na kvadratni meter

Cene rabljenih stanovanj v Ljubljani so lani prvič v zgodovini presegle tri tisoč evrov na kvadratni meter. Srednja cena rabljenega stanovanja je namreč dosegla 3.250 evrov na kvadratni meter. Večina stanovanj se je sicer prodala po ceni med 2.800 in 3.700 evri na kvadratni meter.

Cene stanovanj v tretjem četrtletju na letni ravni z rekordnim skokom

Cene stanovanjskih nepremičnin so se v tretjem četrtletju lani na četrtletni ravni zvišale za 2,8 odstotka. Na letni ravni so se povečale za 12,9 odstotka, kar je najvišje zvišanje cen do zdaj. Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin je bilo višje od dolgoletnega povprečja, je objavil statistični urad.

Cene novih stanovanjskih nepremičnin so se po znižanju v prejšnjem četrtletju znova povišale, za 3,3 odstotka. Cene novih stanovanj so se zvišale za 4,3 odstotka, medtem ko so se cene novih družinskih hiš po opaznem padcu v drugem četrtletju znova zvišale, za 0,6 odstotka, poroča STA.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin (rabljenih stanovanj in hiš skupaj) so se na ravni celotne Slovenije v lanskem tretjem četrtletju na četrtletni ravni v povprečju zvišale za 2,7 odstotka. Malenkost bolj so se zvišale cene rabljenih stanovanj kot rabljenih družinskih hiš.

Rabljena stanovanja so se glede na drugo četrtletje najizraziteje podražila v Ljubljani in v preostali Sloveniji, čemur so sledila rabljena stanovanja v Mariboru. Na letni ravni so bile cene stanovanjskih nepremičnin v tretjem četrtletju v povprečju višje za 12,9 odstotka, kar je največ po prvem četrtletju 2008, ko so se cene zvišale za 11,8 odstotka.

Cene novih stanovanj so se zvišale 17,9 odstotka

Najizraziteje so se zvišale cene novih stanovanj, in sicer za 17,9 odstotka. Sledile so cene rabljenih stanovanj, rabljenih družinskih hiš in novih družinskih hiš. Skupna vrednost vseh v tretjem četrtletju prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 378 milijonov evrov, kar je 18 odstotkov manj od skupne vrednosti vseh prodaj v drugem četrtletju in približno enako vrednosti prodaj v istem četrtletju preteklega leta.

Skupno število prodanih stanovanjskih nepremičnin je bilo po izraziti rasti v prejšnjem četrtletju tokrat nižje. Prodanih jih je bilo 3.359. Še vedno pa je to višje od večletnega povprečja, ki je pri okrog 2.900 prodaj.

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin je bilo nižje kot v drugem četrtletju. Prodanih je bilo namreč 3.310 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 369 milijonov evrov, kar je okrog 17 odstotkov manj kot v drugem četrtletju.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo v tretjem četrtletju prodanih 49, kar je najmanj po drugem četrtletju 2020, ko jih je bilo prodanih 55. Skupna vrednost prodaj novih stanovanjskih nepremičnin je znašala okrog deset milijonov evrov, kar je za 25 odstotkov manj kot v prejšnjem četrtletju.